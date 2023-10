Ministri i Jashtëm turk: Kundërshtojmë dhe dënojmë sulmet ndaj civilëve të pafajshëm

Turqia “kundërshton dhe dënon” sulmet ndaj civilëve të pafajshëm dhe që shkaktojnë vdekjen e tyre në Palestinë, tha sot ministri i Jashtëm i vendit, Hakan Fidan, raporton Anadolu.

“Dëshiroj të theksoj edhe një herë se ftojmë Izraelin t’i përmbahet ligjit ndërkombëtar dhe vlerave njerëzore”, tha Fidan në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij egjiptian Sameh Shoukry në Kajro.

Izraeli, tha ai, “duhet të ketë paqe jo vetëm me vendet arabe, por kryesisht me palestinezët”.

Fidan përsëriti zgjidhjen me dy shtete për konfliktin, duke thënë se çështja palestineze mund të zgjidhet me krijimin e një shteti palestinez.

Ai tha se Turqia do të vazhdojë të dërgojë ndihma humanitare në Gaza pas konfliktit që ka shpërthyer në rajon.

Në lidhje me evakuimet, Fidan tha se në Gaza janë pothuajse 300 shtetas turq me shtetësi të dyfishtë dhe 30 prej tyre deri më tani janë evakuuar.

Nga ana e tij, Shoukry tha se Egjipti dhe Turqia ndajnë një vizion të përbashkët për rëndësinë e përpjekjeve për të kapërcyer ndikimet serioze humanitare të konfliktit mbi palestinezët.

“Zhvendosja e konfliktit midis Palestinës dhe Izraelit drejt operacioneve ushtarake u ngrit për shkak të dështimit për të arritur të drejtat legjitime të palestinezëve”, tha ai.

Fidan është në një vizitë zyrtare dyditore në Egjipt me ftesë të homologut Shoukry.

Gjatë vizitës së tij, Fidan u takua gjithashtu me presidentin egjiptian Abdel Fattah El-Sisi dhe ministren e Jashtme gjermane Annalena Baerbock.

Vizita e tij vjen ndërsa konflikti midis grupit palestinez Hamas dhe Izraelit po hyn në javën e dytë, kurse Rripi i Gazës në kufi me Egjiptin po përballet me sulme ajrore izraelite, një ndërprerje të shërbimeve bazë dhe një urdhër që mbi 1 milion banorë të evakuojnë shtëpitë e tyre në veri dhe shkojnë në jug.

Turqia deri më tani ka dërguar tre avionë me ndihma humanitare në një aeroport egjiptian me shpresën për t’i dërguar në Gazën fqinje.

Konflikti i Lindjes së Mesme është një nga temat kryesore në bisedimet e tij në Egjipt, së bashku me lidhjet dypalëshe dhe çështje të tjera rajonale.

