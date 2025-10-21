Ministri i Jashtëm turk mori pjesë në takimin ministror mbi sigurinë dhe ndërlidhjen ndër-rajonale në Luksemburg

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan mori pjesë të hënën në një takim ministror mbi sigurinë dhe ndërlidhjen ndërrajonale, të mbajtur në kuadër të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së, tha Ministria e Jashtme, transmeton Anadolu.
Takimi Ministror mbi Sigurinë, Stabilitetin dhe Rezistencën në Rajonin e Detit të Zi u mbajt në Luksemburg, tha ministria në një postim në platformën turke të medias sociale “NSosyal”.
Në Luksemburg, Fidan më parë u takua me homologun e tij grek Giorgos Gerapetritis, si dhe me Marta Kos, komisaren e BE-së për zgjerim, tha gjithashtu ministria në NSosyal.
Turqia ka qenë zyrtarisht kandidate për anëtarësim në BE që nga viti 1999 dhe negociatat e saj të pranimit filluan në vitin 2005, por kanë ngecur vitet e fundit.
Zyrtarët turq i kanë bërë thirrje BE-së t’u japë mundësi të re bisedimeve, ta trajtojë Turqinë në mënyrë të drejtë dhe të njohë rëndësinë e saj të madhe strategjike dhe ndërkombëtare.