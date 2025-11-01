Ministri i Jashtëm turk takohet me homologun malazez në Stamboll për bisedime

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan u takua të premten në Stamboll me Ervin Ibrahimoviqin, zëvendëskryeministër dhe ministër i Jashtëm i Malit të Zi, për të theksuar pritjet e Ankarasë për masa për të parandaluar përsëritjen e sulmeve që synojnë sigurinë dhe të drejtat e shtetasve turq, sipas burimeve diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Fidan gjithashtu ka nënvizuar vendosmërinë e Turqisë për të thelluar bashkëpunimin dhe miqësinë midis dy vendeve.
Mediat malazeze kanë raportuar më parë pretendime për një sulm me thikë në kryeqytetin Podgoricë, duke përfshirë shtetas turq. Pas raportimeve, kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajiq njoftoi pezullimin e përkohshëm udhëtimit pa viza për shtetasit turq.
Gjykata e Lartë e Podgoricës tha të premten se dy individë të ndaluar të cilët u akuzuan për sulmin me thikë në Podgoricë nuk kishin lidhje me incidentin dhe u liruan.
Fidan përcolli pritjet e Turqisë për mbrojtjen e sigurisë dhe të drejtave të qytetarëve turq në Mal të Zi gjatë telefonatave të 27 tetorit me kryeministrin Spajiq dhe presidentin Jakov Milatoviq.