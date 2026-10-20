Ministri i Jashtëm turk zhvillon biseda me zyrtarët libianë pas miratimit të marrëveshjes detare

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi të martën biseda të ndara telefonike me kryeministrin e Qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdulhamid Dibeybe, dhe zëvendëskomandantin e përgjithshëm të Ushtrisë Kombëtare Libiane, Saddam Haftar, lidhur me miratimin e marrëveshjes historike detare mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve nga Ministria e Jashtme e Turqisë, Fidan ka falënderuar Dibeyben dhe Haftarin për miratimin nga Dhoma e Përfaqësuesve e Libisë të Memorandumit të Mirëkuptimit për Delimitimin e Zonave të Juridiksionit Detar mes Turqisë dhe Libisë.
Të martën, Dhoma e Përfaqësuesve e Libisë miratoi marrëveshjen për juridiksionin detar me Turqinë, duke përmbysur qëndrimin e saj të mëparshëm kundërshtues ndaj marrëveshjes.
Turqia dhe Libia nënshkruan marrëveshjen për delimitimin në nëntor të vitit 2019, duke përcaktuar kufijtë e zonave përkatëse të juridiksionit të tyre detar në Detin Mesdhe.