Ministri i Mbrojtjes i Izraelit urdhëron intensifikimin e operacioneve në Bregun Perëndimor pas sulmeve ndaj autobusëve

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka urdhëruar ushtrinë të intensifikojë operacionet në Bregun Perëndimor të pushtuar pas sulmeve ndaj autobusëve në Bat Yam.

Katz ka theksuar se aktivitetet ushtarake do të përqendrohen në kampin e refugjatëve Tulkarm dhe kampet e tjera në Judea dhe Samaria, me qëllim për të parandaluar terrorizmin dhe shkatërruar infrastrukturën e tij. Ai ka paralajmëruar se ata që mbështesin dhe strehojnë terroristët do të paguajnë një çmim të rëndë, raporton Aljazeera. /mesazhi