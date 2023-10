Ministri i Mbrojtjes së Izraelit: Hezbollahu i është bashkuar luftës, do të paguajë çmim të rëndë

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, ka njoftuar se grupi libanez Hezbollah i është bashkuar luftës kundër Izraelit dhe do të paguajë çmim të rëndë për të. Gallant ka thënë se Hezbollahu do të paguajë çmim të rëndë për sulmet me raketa dhe armë zjarri kundër objekteve ushtarake izraelite, trupave dhe qyteteve izraelite në Izraelin verior në ditët e fundit.

“Hezbollahu ka vendosur të marrë pjesë në luftime, dhe do të paguajnë çmim të rëndë për këtë”, u tha Gallant ushtarëve në bazën e Divizionit Territorial 91 në Kampin Biranit në kufirin libanez.

Më shumë se 13 anëtarë të Hezbollahut janë vrarë në sulmet izraelite në Libanin jugor në dy javët e fundit.

“Imagjinoj se sfidat do të bëhen më të mëdha se sa janë tani dhe këtë duhet ta keni parasysh, të jeni gati, si një pranverë, për çdo situatë”, u tha Gallant forcave izraelite.

New York Times raportoi se ishte Gallant një nga ministrat në qeverinë izraelite që më së shumti mbrojti një “sulm parandalues” ndaj Hezbollahut dhe e karakterizoi atë si kërcënimin kryesor për Izraelin.

Administrata amerikane thuhet se po ushtron presion mbi Izraelin për të parandaluar Hezbollahun që t’i bashkohet luftës, për shkak të frikës së një përshkallëzimi më të madh në rajon. Të premten, Hezbollahu vrau një dhe plagosi dy anëtarë të forcave izraelite në një sulm me një raketë antitank.