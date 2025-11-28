Ministri izraelit Ben-Gvir vazhdon të mbrojë ekzekutimin e dy palestinezëve të dorëzuar në Jenin

Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, vazhdoi të mbrojë ekzekutimin nga forcat izraelite të dy palestinezëve në qytetin Jenin të Bregut Perëndimor të pushtuar, të cilët u dorëzuan me duar lart dhe u qëlluan nga afër, transmeton Anadolu.
Ben-Gvir ndau një video në llogarinë e tij në platformën sociale amerikane X, ku tha se ndodhej në selinë rajonale izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ministri i ekstremit të djathtë tha se shkoi në këtë seli për të “inkurajuar dhe përkrahur” ushtarët izraelitë dhe mbrojti nevojën për të përfunduar procedurën që, sipas tij, shkaktoi që ushtarët izraelitë të thirreshin në pyetje pasi vranë palestinezët, duke e konsideruar atë procedurë të deformuar.
Në një video të publikuar dje, ushtria izraelite shihet duke rrethuar një shtëpi në Jenin dhe duke qëlluar për vdekje dy palestinezë që dolën me duar lart.
Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi se të vrarët ishin Muntasir Billah Mahmud Kasim Abdullah (26) dhe Yusuf Ali Yusuf Asaisa (37) dhe se trupat e tyre janë marrë nga forcat izraelite.
Ushtria izraelite konfirmoi sulmin ku u ekzekutuan dy palestinezët, duke pretenduar se këta individë ishin “të kërkuar” dhe të lidhur me grupe palestineze, duke shtuar se rasti është duke u hetuar.
Ben-Gvir dje deklaroi hapur se mbështet ekzekutimin nga afër të dy palestinezëve në Jenin.
Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) reagoi ndaj mbështetjes së Ben-Gvirit për këtë ekzekutim, duke thënë se rasti duhet të dënohet.