Ministri izraelit i Mbrojtjes: I kam dhënë udhëzime ushtrisë “të shkatërrojë të gjitha tunelet në Gaza”

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se i kishte dhënë udhëzime ushtrisë “të shkatërrojë të gjitha tunelet në Rripin e Gazës”, transmeton Anadolu.
“Deri në tunelin e fundit. I kam dhënë udhëzime ushtrisë që të shkatërrojë dhe zhdukë të gjitha tunelet në Gaza”, shkroi Israel Katz në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Nëse nuk ka tunele, nuk ka Hamas”, pohoi ai, por nuk specifikoi se ku ndodhen tunelet.
Komentet e tij vijnë pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi me Hamasin, e cila hyri në fuqi më 10 tetor.
Më herët të enjten, Katz shpalli zonën kufitare me Egjiptin një zonë ushtarake të mbyllur, duke përmendur shqetësime sigurie.
“Po shpallim luftë. Kushdo që hyn në zonën e kufizuar do të dëmtohet”, tha Katz gjatë një diskutimi të mërkurën vonë, siç u citua nga transmetuesi publik KAN.
Radioja e Ushtrisë izraelite tha se ministri Katz ra dakord me shefin e Shin Bet, David Zinni, për të klasifikuar përpjekjet e dyshuara për të kontrabanduar armë përmes kufirit me Egjiptin si një “kërcënim terrorist” për të ndihmuar shërbimet e sigurisë “të përdorin mjetet e duhura për ta luftuar atë”.
Sipas “Yedioth Ahronoth”, ministri izraelit i Mbrojtjes urdhëroi “të godasë çdo entitet të paautorizuar që infiltrohet në zonën e ndaluar”.
E përditshmja pretendoi se vendimi erdhi pas asaj që e quajti “operacione masive të kontrabandës së armëve” përgjatë kufirit.
Egjipti më parë kishte hedhur poshtë pretendimet izraelite në lidhje me ekzistencën e tuneleve nën zonën kufitare me enklavën.
Për më shumë se dy vjet, ushtria izraelite ka kryer sulme të gjera në të gjithë Gazën, duke pretenduar se ka në shënjestër infrastrukturën e Hamasit, përfshirë rrjetin e tuneleve nëntokësore.