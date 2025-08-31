Ministri izraelit i mbrojtjes kërcënon Iranin, sulmet në Jemen “vetëm fillimi”

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, deklaroi se sulmet ajrore të së enjtes në kryeqytetin e Jemenit, Sana, i dhanë “një goditje shkatërruese të paprecedentë” udhëheqjes ushtarake dhe politike të Houthive.
Ai tha se nga sulmet, ku u vra kryeministri i Houthive dhe disa ministra, “fati i Jemenit është i njëjtë me fatin e Teheranit – dhe ky është vetëm fillimi”.
Sipas Radios së Ushtrisë izraelite, viktimat përfshijnë edhe shefin e Byrosë Politike, shefin e kabinetit qeveritar dhe sekretarin, si dhe pesë ministra të tjerë. Megjithatë, Houthit nuk kanë konfirmuar numrin e saktë të të vrarëve. /mesazhi