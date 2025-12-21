Ministri izraelit propozon që të burgosurit palestinezë të mbahen në një burg “të rrethuar nga krokodilë”

Ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare nga e djathta ekstreme, Itamar Ben-Gvir, ka propozuar ngritjen e një “qendre paraburgimi të rrethuar me krokodilë” për mbajtjen e të burgosurve palestinezë, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Sipas Kanalit 13, “Shërbimi i Burgjeve i Izraelit po shqyrton një propozim të pazakontë të paraqitur nga ministri i Sigurisë Kombëtare (Itamar Ben-Gvir), i cili parashikon krijimin e një qendre paraburgimi për të burgosurit e sigurisë, të rrethuar me krokodilë, me qëllim parandalimin e tentativave për arratisje”.
Kanali theksoi se Ben-Gvir, udhëheqës i partisë së djathtë ekstreme “Fuqia Hebraike”, e ka paraqitur propozimin gjatë një takimi vlerësimi të situatës që ka zhvilluar javën e kaluar me komisarin kryesor të Shërbimit të Burgjeve të Izraelit, Kobi Yaakobi.
Sipas raportimit, vendi i propozuar ndodhet pranë zonës Hamat Gader në veri të Izraelit, afër Lartësive të pushtuara siriane të Golanit dhe kufirit me Jordaninë, dhe përfshin një fermë krokodilësh dhe një kopsht zoologjik.
Propozimi vjen në një kohë kur pritet që Knesseti izraelit të votojë në ditët në vijim një projektligj të paraqitur nga Ben-Gvir, i cili parashikon ekzekutimin e të burgosurve palestinezë që Izraeli i akuzon për planifikim ose pjesëmarrje në sulme kundër tij.
Plenumi i Knessetit, organi më i lartë vendimmarrës i parlamentit, e miratoi projektligjin në leximin e parë më 11 nëntor. Ai duhet të kalojë leximin e dytë dhe të tretë për t’u bërë ligj.
Aktualisht, Izraeli mban mbi 9.300 të burgosur palestinezë, përfshirë fëmijë dhe gra, mes raportimeve për torturë, uri dhe neglizhencë mjekësore që kanë shkaktuar vdekjen e shumë prej tyre, sipas raporteve të organizatave palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut.
Shkeljet ndaj të burgosurve palestinezë janë përshkallëzuar gjatë luftës gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë më shumë se 70.900 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur rreth 171.200 të tjerë që nga tetori i vitit 2023, duke e lënë enklavën në gërmadha.