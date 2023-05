Ministri Krasniqi takohet me kryetarët e rinj të komunave veriore, bisedojnë për konstituimin e organeve komunale

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, është takuar me kryetarët e rinj të katër komunave veriore, Mitrovicë të Veriut, Ubin Potok, Zveçan dhe Leposaviq.

Ky ishte takimi i parë i MAPL-së me kryetarët e sapozgjedhur.

Krasniqi i ka ururar kryetarët në detyrën e re, duke i njoftuar se MAPL do të jetë në koordinim me ta dhe me asambleistet, për të konsistuuar organet komunale, ashtu siç e përcakton ligji.

“I shoqëruar nga asistentja ekzekutive e Kryeministrit, Arta Berisha, kam pritur në takim Kryetarët e rijnë të zgjedhur në Komunat, Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan.

Erdenit, Lulzimit, Izmirit dhe Ilirit i kam uruar përgjegjësinë dhe detyrën e re. MAPL, do të jetë në koordinim me Kryetarët dhe asambleistët e zgjedhur në konstituimin e organeve komunale, brenda afateve kohore të përcaktuara me ligj” ka shkruar Krasniqi në facebook.

Më 23 prill, qytetarët e katër komunave veriore votuan për kryetar komunash dhe asamblesh komunale.

Në Leposaviq, kryetar komune u zgjodh Lulzim Hetemi, në Zubin Potok Izmir Zeqiri, në Zveçan Ilir Peci e në Mitrovicë të Veriut Erden Atiq.

Kujtojmë se këto zgjedhje u bojkotuan në sasi të madhe nga serbët që jetojnë në veri.