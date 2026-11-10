Ministri malajzian: Turqia dhe Malajzia janë më shumë se miq, kanë vëllazëri të ngushtë

Ministri i Pushtetit Lokal dhe Logjistikës i Malajzisë, si dhe Presidenti i Asamblesë së UN-Habitat, Nga Kor Ming, e përshkroi të martën marrëdhënien mes Turqisë dhe Malajzisë si një vëllazëri të ngushtë, duke theksuar mundësitë për të zgjeruar bashkëpunimin në turizëm, arsim, mbrojtje dhe sektorë të tjerë, transmeton Anadolu.
Duke folur për Anadolu në margjinat e Konferencës së 31-të të OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31) në Antalya, Nga tha se marrëdhëniet mes dy vendeve shkojnë përtej miqësisë tradicionale, duke pasqyruar një partneritet të fortë dhe afatgjatë.
Ai tha se Malajzia ishte e kënaqur që merrte pjesë aktivisht në COP31, duke e përshkruar pjesëmarrjen e saj si një pasqyrë të lidhjeve shumëvjeçare mes dy vendeve.
Nga shprehu gjithashtu shpresën se më shumë qytetarë turq do ta vizitojnë Malajzinë, duke vënë në dukje diversitetin kulturor dhe trashëgiminë e pasur që ndajnë të dyja kombet.
Ai tha se ka mundësi të shumta që Turqia dhe Malajzia të forcojnë bashkëpunimin në sektorë të ndryshëm, veçanërisht në turizëm, duke vërejtur se industria e turizmit në Malajzi po zgjerohet me shpejtësi dhe se Turqia mund të kontribuojë me përvojë dhe ekspertizë të vlefshme.
– Arsimi dhe mbrojtja janë fushat kyçe të bashkëpunimit
Nga theksoi gjithashtu potencialin për një bashkëpunim më të ngushtë në arsim, veçanërisht në trajnimin teknik dhe profesional.
Ai tha se përvoja e Turqisë në arsimin profesional mund ta ndihmojë Malajzinë të pajisë të rinjtë me aftësitë praktike dhe ekspertizën profesionale të nevojshme për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut të punës.
Ai e identifikoi arsimin teknik dhe profesional si një fushë prioritare për nisma të përbashkëta.
Zyrtari tregoi gjithashtu industrinë e mbrojtjes si një tjetër fushë premtuese për bashkëpunim, duke përmendur kapacitetet ushtarake të Turqisë.
– Malajzia synon të bëhet një qendër rajonale arsimore
Nga tha se Malajzia synon të forcojë pozitën e saj si një qendër rajonale për arsimin e lartë, duke nëvizuar universitetet e saj të njohura ndërkombëtarisht dhe kapacitetin e tyre për të akomoduar studentë nga jashtë.
Ai shprehu shpresën se më shumë studentë turq do ta zgjedhin Malajzinë si destinacion për arsimin e lartë, duke vërejtur se ata përgjithësisht ndihen rehat duke studiuar në këtë vend.
– Nga bën thirrje për veprim për Marrëveshjen e Parisit në COP31
Duke iu kthyer COP31, Nga nënvizoi rëndësinë e dialogut, ndërtimit të konsensusit dhe veprimit konkret, duke theksuar se angazhimet e arritura në konferencë duhet të përkthehen në zbatim.
Ai tha se vendet nuk mund t’i lejojnë vetes më vonesa në zbatimin e Marrëveshjes së Parisit në praktikë.
Nga paralajmëroi se vendimet e marra sot do të kenë pasojë të largëta për të ardhmen e planetit dhe për gjeneratat që do të vijnë.
Duke e përshkruar botën si një trashëgimi të përbashkët për brezat e ardhshëm, ai tha se përmbushja e premtimeve dhe angazhimeve ndërkombëtare është një përgjegjësi që të gjitha vendet duhet ta mbajnë.
Ai gjithashtu e përshkroi COP31 si një platformë kyçe ndërkombëtare për t’i kthyer objektivat e Marrëveshjes së Parisit në rezultate konkrete.
Nga e përfundoi duke theksuar se progresi kuptimplotë do të varet nga masat praktike dhe jo nga deklaratat, duke u bërë thirrje vendeve të punojnë së bashku për të përmbushur angazhimet e tyre për klimën.