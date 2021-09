Ministri Murati jep detaje se si duhet aplikuar për masën ‘Mbështetja e Punësimit’ në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati ka shpjeguar masën 1 që lidhet më mbështetjen për punësim dhe krijimi i vendeve të reja të punës.

Murati në një konferencë për medie ka treguar se, deri më tani janë pranuar 2,500 aplikime për tri nën masat e kësaj pike.

“Deri më tani që nga lansimi i masave 1.1, 1.2 dhe 1.3 kemi pranuar 2,500 aplikime për të tri masat. Për masën 1.1 kemi pasur 400 aplikime, për masën 1.2 janë 800 aplikime dhe për masën 1.3 kemi pasur rreth 1,300 aplikime. Mund të thuhet se suksesi ka qenë relativisht i mirë”, ka thënë Murati, përcjell Telegrafi.

Sipas tij, për masën 1.1 do të ofrohet mbështetje prej 100 euro për tre muaj për ata që janë punësuar nga data 1 korrik, ndërsa për masat 1.2 dhe 1.3 do të përkrahen me nga 50 euro.

“Në kuadër të saj kemi për qëllim zgjerimin e këtyre tri masave, ku fillimisht kanë qenë për punëdhënësin që të nxiten e të punësojnë staf të ri, sipas masës 1.1 ata që kanë humbur vendin e punës dhe që punësohen nga data 1 korrik e tutje do të kenë mbështetje prej vlerë 100 euro për tre muaj radhazi. Kurse për masat tjera, pra për 1.2 dhe 1.3 për të gjithë të punësuarit e ri, mbështetja do të jetë për tre muaj me nga 50 euro”, ka treguar ai.

Murati paralajmëron se do të ketë ndëshkime pas përfundimit të afatit vullnetar për deklarim.

“Fillimisht do të ofrohet mbështetja për ata punëtorë që dëshirojnë të deklarohen vullnetarisht dhe nga mesi i muajit tetor kur përfundon afati i deklarimit vullnetar do të fillon fushata për ndëshkime për ata që nuk e respektojnë ligjin”, paralajmëron Murati.

Ai në këtë konferencë për medie ka sqaruar edhe detajet se si duhet të aplikohet për këto tri nën masa.

“Për masën 1.1 punëdhënësi duhet ta shpall konkurs për pranimin e punëtorëve, për ata që kualifikohen që kanë humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Këtë gjë punëdhënësi mund ta verifikoj në faqen e Administratës Tatimore, duke e shkruar vetëm numrin e letërnjoftimit dhe del mesazhi nëse e ka humbur vendin e punës dhe nëse aplikojnë e kanë një përparësi, ngase shteti ia mbulon gjysmën e pagës deri në 170 euro të punëdhënësi, po ashtu ofron nga 100 euro shtesë. E tëra se çfarë duhet është që punëtori të deklarohet në ATK dhe ta plotësoj formularin për kërkesë për subvencionim në platformën EDI”, ka sqaruar ai, përcjell Telegrafi.

“E ngjashme është edhe për masat 1.2 dhe 1.3. Ajo se çfarë duhet është që punëtori të deklarohet, sipas masave dhe punëmarrësit e kanë mundësinë që të aplikojnë për mbështetje shtesë që do të jetë drejtpërdrejt me nga 50 euro për tre muaj. Hapi i radhës është që të jetë e nënshkruar edhe kontrata, sepse kjo do të verifikohet nga ATK”, përfundoi ai.