Ministri saudit i Jashtëm dhe kryeministri palestinez diskutojnë situatën në territoret palestineze

Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Princ Faisal bin Farhan Al Saud, është takuar në Riad me Kryeministrin palestinez Mohammad Mustafa për të diskutuar zhvillimet në Gazë dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.
Takimi u zhvillua në kuadër të vizitës së Mustafës në mbretëri për të marrë pjesë në edicionin e nëntë të Forumit “Future Investment Initiative” (FII), sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme saudite në platformën X.
Të dy zyrtarët theksuan rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve për të garantuar të drejtat legjitime të popullit palestinez dhe krijimin e një shteti të pavarur që sjell siguri dhe stabilitet në rajon.
Ata gjithashtu nënvizuan nevojën për të fuqizuar Autoritetin Palestinez dhe për ta mbështetur financiarisht, përfshirë përmes Koalicionit Emergjent për Qëndrueshmërinë Financiare të Autoritetit Palestinez. Dy palët kërkuan gjithashtu shpërndarjen e ndihmës humanitare në të gjitha zonat e Rripit të Gazës në përputhje me parimet humanitare. /mesazhi