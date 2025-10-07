Ministri sirian i Mbrojtjes dhe komandanti i SDF-së arrijnë marrëveshje për armëpushim në veri të Sirisë

Ministri sirian i Mbrojtjes, Murhaf Abu Qasra, tha se u takua me komandantin e Forcave Demokratike Siriane (SDF), Mazloum Abdi, sot në Damask dhe ranë dakord për një armëpushim të menjëhershëm në Sirinë veriore dhe verilindore, transmeton Anadolu.
“Ramë dakord për një armëpushim gjithëpërfshirës në të gjitha frontet dhe pozicionet ushtarake në Sirinë veriore dhe verilindore, me zbatimin e marrëveshjes që do të fillojë menjëherë”, tha ministri sirian në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.