Ministri sirian Mustafa për AA: Siria nuk do të jetë kurrë nën monopolin e një grupi, ngjyre apo sekti

Ministri sirian i Informacionit, Hamza Mustafa tha se Izraeli synon të krijojë strukturë të ngjashme me kantonin përmes udhëheqësit druz, Hikmat al-Hijri, të cilin e mbështet në Suwayda.

“Izraeli nuk dëshiron një Siri të bashkuar dhe të qëndrueshme. Ai vazhdon politikën e tij të mbajtjes së vendit të fragmentuar dhe të paqëndrueshëm. Fatkeqësisht, disa parti brenda vendit i shërbejnë politikave izraelite me llogaritje të ngushta politike”, tha Mustafa.

Ministri Mustafa në një prononcim për Agjencinë Anadolu (AA) foli lidhur me procesin e armëpushimit në Suwayda në jug të vendit, ndërhyrjet izraelite, negociatat e zhvilluara në kuadër të marrëveshjes së arritur me organizatën terroriste PKK/YPG, e cila përdor emrin SDF në Siri dhe qasjen e administratës së Damaskut.

– “Ndërhyrja ushtarake në Suwayda nuk ishte e planifikuar”

Mustafa tha se armëpushimi në Suwayda u arrit nëpërmjet përpjekjeve të ndërmjetësimit nga disa vende, veçanërisht nga SHBA-ja. “Sidomos pas sulmeve izraelite në Damask, u krijua një bazë për kërkimin e një zgjidhjeje politike. Zgjidhjet politike të paraqitura në Suwayda ishin opsione të sugjeruara nga shteti”, tha ai.

Ministri Mustafa deklaroi se qeveria e Damaskut nuk ka ndërmend të nisë operacion kundër Suwaydas, duke vënë në dukje se gjatë gjashtë muajve të fundit janë zhvilluar negociata me grupe të ndryshme politike dhe ushtarake, përfshirë grupin e Hijrit, dhe se gjatë këtij procesi janë bërë disa lëshime, siç është lejimi i të rinjve të Suwaydas të ruajnë rendin publik.

Ai deklaroi se administrata e Damaskut u përball me dy mundësi kur shpërthyen tensionet sociale që kishin vazhduar prej vitesh midis fiseve Druze dhe Beduine. “Shteti ose do të ndërhynte ose do të mbetej neutral dhe do të vuante pasojat e mundshme. Në këtë kontekst, ndërhyrja ushtarake në Suwayda nuk ishte një operacion i planifikuar”, tha ai.

“Armëpushimi mund të vlerësohet në tre faza. Së pari, ndërprerja e armiqësive dhe tërheqja e forcave të sigurisë nga qendra e qytetit. Faza e dytë është largimi i grupeve fisnore nga qyteti dhe rivendosja e shtetit në zonat rurale. Së fundmi, përmbushja e nevojave themelore: sigurimi i karburantit dhe ushqimit si dhe riparimi i infrastrukturës së komunikimit dhe internetit. Edhe pse elementë të lidhur me Hijri-n u përpoqën ta shkelnin armëpushimin në ditët e para, armëpushimi u konsolidua në ditën e dytë dhe të tretë”, tha ai.

Mustafa theksoi se shteti i trajton të gjithë qytetarët e tij në mënyrë të barabartë, vazhdon të ofrojë ndihmë humanitare në Suwayda pavarësisht retorikës armiqësore dhe vepron nga një perspektivë kombëtare dhe jo nga një mentalitet grupi apo komunitar.

Ai thotë se Hijri po monopolizon ndihmën humanitare dhe po e përdor atë për përfitime personale. “Hijri po rrezikon të ardhmen e Suwaydas. Deklarata të tilla si ‘bllokimi i ndihmës’ janë të papranueshme për çdo sirian të vërtetë. Ai po merr kontrollin e ndihmës së dërguar nga shteti dhe po e përdor atë për të blerë besnikëri dhe për të ndëshkuar opozitën”, shtoi ministri sirian.

– “Grupi Hijri është ai që bllokon plotësisht hyrjen e ndihmave”

Mustafa deklaroi se ata kategorikisht e hedhin poshtë retorikën sektare dhe thirrjet provokuese të përhapura në mediat sociale dhe nga grupet ilegale, duke thënë: “Mesazhi ynë është i qartë. Jetët e civilëve nuk duhet të shfrytëzohen për asnjë përfitim politik. Mosmarrëveshjet politike duhet të mbahen jashtë jetës civile”.

Lidhur me akuzat se administrata e Damaskut ka bllokuar Suwaydan, Mustafa tha: “Ne tashmë po ftojmë organizatat ndërkombëtare në rajon dhe ndihma po ofrohet nëpërmjet koordinimit të tyre. Pala që po bllokon plotësisht hyrjen e ndihmave është grupi Hijri. Termi ‘bllokadë’ po përdoret për qëllime politike separatiste dhe izoluese”.

– “Netanyahu e ka vënë vazhdimisht rajonin në rrezik për hir të së ardhmes së tij politike”

Duke folur për qëndrimin e Izraelit mbi çështjen e Suwaydas, tha: “(Benjamin) Netanyahu e ka vënë vazhdimisht rajonin në rrezik për hir të së ardhmes së tij politike. Çështja e Gazës i ka çuar marrëdhëniet e Izraelit me aleatët e tij perëndimorë në pikën e thyerjes, në nivelin e një krize humanitare”.

“Izraeli nuk e sheh ekzistencën e një Sirie të re si pozitive. Prandaj, ai vazhdon politikën e tij të mbajtjes së Sirisë të fragmentuar dhe të paqëndrueshme. Fatkeqësisht, disa parti brenda vendit i mbështesin këto politika izraelite bazuar në llogaritje të ngushta politike. Izraeli nuk ka ndërhyrë kurrë për të mbrojtur druzët”, tha Mustafa.

Ai theksoi se Izraeli, i cili mbështet disa grupe druze në Palestinën e pushtuar, në përgjithësi i shtyp druzët, duke thënë: “Izraeli po përpiqet të sjellë përvojën e tij me druzët në Palestinë në Siri përmes këtyre grupeve”.

Mustafa theksoi se shumica dërrmuese e druzëve sirianë nuk i heqin kurrë sytë nga Damasku, duke thënë: “Ata gjithmonë e kanë parë Izraelin si pushtues”.

– “Roli i SHBA-së në Suwayda është të ndihmojë”

Mustafa deklaroi se SHBA-ja është e interesuar për stabilitetin e Sirisë për shkak të interesave të përbashkëta me Damaskun në mposhtjen përfundimtare të DEASH-it dhe kundërshtimin e ndikimit iranian.

Ai potencoi se Siria gjithmonë është përpjekur të mbrojë sovranitetin e saj dhe ka vepruar në bazë të respektit të ndërsjellë në të gjitha marrëdhëniet. “Roli i SHBA-së në Suwayda është të ofrojë mbështetje”.

– “Qeveria ka guximin dhe aftësinë për të pranuar gabimet e saj”

Duke iu referuar shkeljeve të kryera gjatë përleshjeve midis fiseve dhe grupeve të armatosura Druze në Suwayda, Mustafa tha: “Shumica e regjistrimeve video të marra nuk i përkasin forcave qeveritare, por nëse ka shkelje të kryera nga qeveria, është thelbësore që ato të ekspozohen. Sepse çdo qytetar sirian është i vlefshëm për Sirinë e re dhe humbja e tyre është humbje e vendit”.

Ai thekson se krijimi i një “komisioni të së vërtetës” për të hetuar shkeljet është në axhendë me udhëzimet e presidentit Ahmed al-Sharaa. “Qeveria ka guximin dhe aftësinë për të pranuar gabimet e saj”, tha Mustafa.

Ministri Mustafa thotë se Siria po kalon një tranzicion të vështirë dhe se shteti dhe ushtria profesionale janë në fazën e rindërtimit. “Ne e dimë që përçarjet shoqërore krijojnë urrejtje dhe armiqësi. Kjo është arsyeja pse ne i kemi dënuar hapur shkeljet, kemi bërë thirrje për llogaridhënie dhe kemi aktivizuar mekanizmat e llogaridhënies”, shtoi ai.

Duke deklaruar se shteti mbetet i vendosur për të gjetur zgjidhje për krizën në Suwayda, Mustafa tha: “Është e pamundur të ndash Suwaydan nga Siria, si historikisht ashtu edhe shoqërisht”.

– Integrimi i verilindjes

Mustafa tha se qëllimi i takimeve të mbajtura në Paris me PKK/YPG-në, organizatën terroriste që përdor emrin SDF në Siri, ishte të ushtrohej presion mbi organizatën dhe të sigurohej respektimi i Marrëveshjes së 10 marsit nga ana e saj. Ai tha: “Në përputhje me Marrëveshjen e 10 marsit, u planifikuan hapa gradualë. Shteti sirian i përmbushi detyrimet e tij në lindje të Eufratit, siç bëri në Suwayda”.

“SDF tani thotë se është përgjithësisht e përkushtuar ndaj marrëveshjes, por nuk ka pasur përparim në terren”, tha Mustafa.

Duke iu referuar mbështetjes së Turqisë për unitetin dhe integritetin e Sirisë dhe qëndrimit të saj kundër pranisë së organizatës terroriste në veri të vendit, Mustafa tha: “Kjo nuk është deklaratë e çastit, është qëndrimi i përhershëm i qeverisë turke. Prandaj, ekziston një mundësi politike për SDF-në. Duhet të bëhen marrëveshje që do të garantojnë praninë e saj efektive në Siri në të ardhmen. Kjo ka tre kushte themelore: një vend i vetëm, një qeveri e vetme dhe një ushtri e vetme”.

Mustafa tha se megjithëse në takime shprehej përgjithësisht një “vullnet me qëllime të mira”, ky mbeti i dobët në praktikë, duke shtuar: “Bisedimet nuk kanë mbaruar ende, por nuk ka as përparim konkret”.

– “Është gjithmonë e nevojshme të dëgjosh zërin e logjikës së shëndoshë”

Ministri Mustafa tha se me fundin e regjimeve shtypëse dolën në pah si aspektet më të mira ashtu edhe ato më të këqija të shoqërisë. “Sot po përballemi me pasojat negative të shpërthimit shoqëror. Kjo është arsyeja pse gjithmonë duhet t’i drejtohemi zgjidhjeve politike dhe të dëgjojmë zërin e logjikës së shëndoshë”, tha ai.

Duke deklaruar se populli sirian ka shfrytëzuar një mundësi historike falë luftës së tij për liri, Mustafa tha: “Siria nuk do të jetë kurrë nën monopolin e një grupi, ngjyre apo sekti. Ky është një fakt absolut dhe i padiskutueshëm”.

Sipas tij, rruga drejt arritjes së idealit të një Sirie të bashkuar qëndron në zgjidhjet politike. “Kjo çështje nuk kufizohet vetëm në politikën qeveritare, strategjinë e një ministri apo konsensusin ndërkombëtar. Kjo lidhet drejtpërdrejt me ekzistencën e popullit sirian dhe vazhdimësinë e vendit”, tha ministri sirian Mustafa.