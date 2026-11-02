Ministri turk i tregtisë diskuton lidhje më të ngushta me homologët nga Afrika, Azia, Lindja e Mesme

Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, është takuar me zyrtarë nga të paktën 11 vende në Stamboll për të diskutuar zgjerimin e tregtisë dypalëshe, me bisedime që varionin nga mundësitë e investimit në Emiratet e Bashkuara Arabe deri te roli që kontraktorët turq mund të luajnë në rindërtimin e Sudanit, transmeton Anadolu.
Bisedimet u zhvilluan në margjinat e Takimit të 42-të Ministror të Komitetit të Përhershëm për Bashkëpunim Ekonomik dhe Tregtar (COMCEC) të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC).
Bolat tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal tha se Turqia ndau përvojën e saj të eksportit gjatë një sesioni ministror mbi financimin e tregtisë. Pjesëmarrësit diskutuan mënyrat për t’u ofruar eksportuesve në vendet e OIC-it një gamë më të gjerë opsionesh financimi.
Ai tha se lidhjet më të ngushta tregtare mund të ndihmojnë ekonomitë anëtare të rriten ndërsa pasiguria dhe konkurrenca globale intensifikohen.
– Objektivat tregtare me Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjiptin dhe Libinë
Bolat diskutoi objektivin tregtar dypalësh prej 40 miliardë dollarësh me ministrin e Tregtisë së Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi dhe Sultan Saeed Al Mansouri, të dërguarin special të Emirateve të Bashkuara Arabe në Turqi për çështjet ekonomike.
Të dyja palët ranë dakord të zhvillojnë takime të komitetit të tyre të përbashkët tregtar dhe komitetit që mbikëqyr marrëveshjen e tyre të partneritetit ekonomik në Turqi, me pjesëmarrjen e bizneseve nga të dy vendet.
Pas takimit me ministrin e Investimeve dhe Tregtisë së Jashtme të Egjiptit, Mohamed Farid Saleh, Bolat tha se Turqia do të presë zyrtarë dhe biznese nga të dy vendet në vitin 2027 për një raund të tretë konsultimesh tregtare të nivelit të lartë.
Turqia dhe Egjipti synojnë të arrijnë 15 miliardë dollarë në tregti dypalëshe. Në bisedime të ndara, Bolat dhe ministri i Ekonomisë dhe Tregtisë i Libisë riafirmuan objektivin e tyre tregtar prej 5 miliardë dollarësh.
– Investimet dhe qasja në tregjet afrikane
Bolat dhe ministri i industrisë dhe tregtisë i Sudanit diskutuan se si kontraktorët turq mund të kontribuojnë në rindërtim.
Në bisedimet me ministrin e Industrisë dhe Tregtisë të Guinesë, Aboubacar Kourouma, Bolat diskutoi projektet që firmat turke mund të ndërmarrin në kuadër të programit të zhvillimit Simandou 2040.
Ai gjithashtu bisedoi me ministrin e Tregtisë dhe Turizmit të Xhibutit mbi mënyrën se si kompanitë turke mund t’i shfrytëzojnë lidhjet logjistike të këtij vendi për të arritur në tregje të tjera afrikane.
Në bisedimet me zv/ministren e Tregtisë të Indonezisë, Dyah Roro Esti Widya Putri, Bolat bëri thirrje për lidhje më të ngushta midis bizneseve të të dyja vendeve.
Në takime të veçanta, ai diskutoi gjithashtu mbi tregtinë dypalëshe me ministrin e Tregtisë të Bangladeshit, Khandaker Abdul Muktader, si dhe me ministrin e Ekonomisë dhe Financave të Iranit, Seyyed Ali Madanizadeh.
Takimet e Bolatit përfshinë gjithashtu ministrin e Ekonomisë të Mozambikut, Basilio Muhate, dhe ministrin e Tregtisë dhe Industrisë të Nigerit, Abdoulaye Seydou.