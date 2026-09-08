Ministri Xhelal Sveçla dënohet me 1 vit burgim me kusht për hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend

Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, është dënuar me një vit burgim me kusht për hedhjen e gazit lotsjellës më 21 maj 2018 në Kuvendin e Kosovës.
Saktësisht, nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Sveçla u shpall fajtor për veprën penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”.
Nga mbrojtja, avokati Laur Prenaj tha se, meqenëse nuk ka pranim fajësie, nuk do të deklarohen.
Ndërsa, nga Prokuroria, paraprakisht ishte kërkuar dënim me dy vjet burgim efektiv dhe 3 mijë euro gjobë për të akuzuarin.