Ministria e Brendshme rikujton se nga 1 janari qytetarët lëvizin pa viza në Evropë, tregon rregullat

Ministria e Punëve të Brendshme ka rikujtuar për qytetarët e Kosovës se nga 1 janari i vitit 2024 me pasaportë të Kosovës do të keni mundësinë e udhëtimit pa vizë për qëndrime afatshkurtra.

MPB thotë se këto viza lejohen për vizitat turistike dhe ato te miqtë apo familjarët, disa herë brenda vitit.

Kjo e drejtë ju takon 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh.

Ndryshe, presidenti i Francës, Emmanuel Macron, tha në Tiranë më 17 tetor se Franca bëri një “gjest besimi sa i përket çështjes së vizave për Kosovën”.

“Dua ta them një gjë me shumë qartësi. Ne kemi bërë një gjest besimi për çështjen e vizave. Sa i përket Francës, ato [vizat] janë hequr sepse ne respektojmë fjalën e dhënë. E sot, fjala nuk po mbahet. Pres një angazhim real nga këto dy autoritete [Kosova dhe Serbia] që të ecin përpara në javët e ardhshme. Ky është vetë kushti për paqe në gjithë rajonin”, deklaroi Macron.

Në Kosovë dhe Shqipëri është raportuar se Macroni ka deklaruar në Tiranë se Franca ka suspenduar vendimin për liberalizimin e vizave.

Agjencia franceze e lajmeve, AFP, lidhur me deklaratën e Macronit në Tiranë për vizat, tha se me këtë “ai e ka kërcënuar Kosovën me zhbërjen e vendimit të vizave”.

Macron foli për vizat në Tiranë duke e ndërlidhur situatën politike mes Kosovës dhe Serbisë.

Deri më tash vetëm një herë kishte ndodhur që një shtet anëtar i BE-së të kërkojë suspendimin e liberalizimit të vizave për një vend të rajonit.

Holanda, në vitin 2019, kishte kërkuar që të suspendohet liberalizimi i vizave për shtetasit e Republikës së Shqipërisë.

Si arsyetim kishte përmendur rrezikun që shtetasit e Shqipërisë, të përfshirë në krimin e organizuar në Holandë, paraqesin për sigurinë kombëtare të këtij vendi. Por, Komisioni Evropian e kishte refuzuar këtë kërkesë.