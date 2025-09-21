Ministria e Jashtme Palestineze falënderon Britaninë, Kanadanë dhe Australinë për njohjen e shtetit palestinez

Ministria e Jashtme e Palestinës ka shprehur mirënjohje ndaj Britanisë së Madhe, Kanadasë dhe Australisë për vendimin e tyre për të njohur shtetin palestinez, duke e cilësuar këtë hap si “të guximshëm” dhe “në përputhje me ligjin ndërkombëtar”.
“Njoftimet e njohjes përbëjnë pranim të të drejtave të drejta dhe legjitime të popullit palestinez, si dhe ndihmojnë në mbrojtjen e zgjidhjes me dy shtete nga kërcënimet që vijnë nga krimet e vazhdueshme të shfarosjes, urisë, dëbimit dhe aneksimit të kryera nga autoritetet pushtuese”, thuhet në deklaratë.
Ministria palestinaze shtoi se pret të ndërtojë marrëdhënie më të forta “në të gjitha nivelet” me vendet që e njohin Palestinën, ndërsa u bëri thirrje edhe shteteve që ende nuk e kanë marrë këtë hap – “veçanërisht Shteteve të Bashkuara” – të marrin nismën për ta bërë këtë. /mesazhi