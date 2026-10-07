Ministria e Shëndetësisë e Gazës: Izraeli promovon “pretendime mashtruese” për të goditur sistemin e mbetur shëndetësor

Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka paralajmëruar se Izraeli po promovon sërish pretendime për praninë e armëve brenda spitaleve për të justifikuar goditjen e asaj që ka mbetur nga sistemi shëndetësor në enklavën palestineze, ndërsa kanë kaluar tre vjet nga fillimi i gjenocidit të Izraelit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i ministrisë, Khalil al-Daqran, gjatë një konference për media tha se ushtria izraelite po bën sërish një sërë “pretendimesh të rreme dhe mashtruese përmes zëdhënësve të saj, duke pretenduar se luftëtarë të armatosur ndodhen ose se armë ruhen brenda spitaleve dhe objekteve shëndetësore”.
Ai i hodhi poshtë kategorikisht këto pretendime, duke theksuar se promovimi i tyre sërish “nuk është asgjë më shumë sesa fabrikim i justifikimeve të rreme për t’i hapur rrugën dobësimit dhe shkatërrimit të mëtejshëm të kapaciteteve të mbetura shëndetësore”.
“Ajo që ka mbetur brenda spitaleve dhe qendrave mjekësore që ende funksionojnë janë vetëm pacientë që luftojnë për jetën e tyre, së bashku me personelin mjekësor dhe humanitar që punon me burime minimale, në kushte jashtëzakonisht të vështira”, tha ai.
Daqran theksoi se sektori shëndetësor po përballet me mungesa të mëdha të barnave, materialeve mjekësore konsumuese dhe furnizimeve të tjera të nevojshme për ofrimin e kujdesit shëndetësor.
Zëdhënësi theksoi se spitalet dhe objektet shëndetësore në Gaza i “kanë mbajtur gjithmonë dyert e hapura, pa përjashtim, për organizatat ndërkombëtare dhe institucionet e OKB-së, të të drejtave të njeriut dhe humanitare”, në mënyrë që ato të mund të shqyrtojnë veprimtarinë e tyre dhe të verifikojnë pretendimet izraelite.
Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, si dhe organizatave të OKB-së dhe të të drejtave të njeriut, të ndërhyjnë “urgjentisht dhe menjëherë” për të ndalur sulmet izraelite dhe për të ofruar mbrojtje të drejtpërdrejtë ndërkombëtare për personelin mjekësor, institucionet shëndetësore dhe objektet e mbetura që ofrojnë trajtim.
Tre vjet pas fillimit të gjenocidit të Izraelit në Rripin e Gazës, Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, me 1.467 palestinezë të vrarë dhe 5.161 të plagosur në sulmet deri të hënën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Që nga fillimi i gjenocidit në tetor 2023, më shumë se 74.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 175.000 janë plagosur, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së Gazës është dëmtuar ose shkatërruar.