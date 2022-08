Ministria e Shëndetësisë palestineze: Numri i të vdekurve në Gaza rritet në 15 – VIDEO

Një valë e sulmeve ajrore izraelite në enklavën bregdetare ka lënë të vdekur 15 persona, duke përfshirë një vajzë 5-vjeçare, një grua 23-vjeçare dhe një komandant të një grupi të armatosur palestinez.

Njëqind e njëzet e pesë palestinezë janë plagosur, shtoi ministria në një deklaratë.

Luftimet, të cilat filluan të premten me vrasjen nga Izraeli të një komandanti të lartë të Xhihadit Islamik Palestinez, po i afrojnë palët më pranë një lufte gjithëpërfshirëse. /mesazhi

Go back to sleep. This is #Gaza not #Ukraine pic.twitter.com/SpIOuA8tFb

— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) August 6, 2022