Ministria e Shëndetësisë në Gaza shpalli të martën “gjendje alarmi epidemik” në të gjithë enklavën, mes rritjes së ndjeshme të vdekjeve nga meningjiti në këtë territor, transmeton Anadolu.
Zyrtari shëndetësor Nidal Ghoneim tha në një konferencë për media se vetëm gjatë muajit tetor në Rripin e Gazës janë raportuar 272 raste me meningjit.
Sipas tij, kjo shifër është më shumë se tetë herë më e lartë se norma e zakonshme mujore prej 30 deri në 50 rastesh.
“Që nga fillimi i këtij viti, 15 palestinezë kanë vdekur nga meningjiti”, tha Ghoneim.
Ai paralajmëroi se përhapja e sëmundjes përbën kërcënim për jetën e mijëra palestinezëve në Gaza, veçanërisht të fëmijëve.
Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) kishte raportuar më parë 413 raste të dyshuara të meningjitit në Gaza nga 27 shtatori deri më 31 tetor, përfshirë 294 raste virale dhe 119 bakteriale. Sipas saj, 68 për qind e rasteve u regjistruan në qytetin e Gazës.
Rreziku i përgjithshëm i sëmundjeve infektive është rritur për shkak të mbipopullimit në strehimoret ku janë zhvendosur banorët, ujit të pasigurt për përdorim, sistemeve të dëmtuara të kanalizimeve dhe kolapsit të sistemit shëndetësor në Gaza.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) bëri të ditur në shtator se ndotja mikrobiologjike në mostrat e ujit të testuara ishte rritur nga më pak se 6 për qind në janar në gati 20 për qind në gusht.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 176.000 të tjerë, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze.
Lufta ka shkaktuar gjithashtu shkatërrime të gjera të infrastrukturës civile, duke i lënë familjet e zhvendosura gjithnjë e më të pambrojtura ndaj kushteve të vështira atmosferike.