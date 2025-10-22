Ministria në Gaza: Nga Izraeli janë marrë në dorëzim trupat e 30 palestinezëve, mbi ta ka shenja torture

Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se trupat e 30 të burgosurve të tjerë palestinezë u morën në dorëzim nga Izraeli si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve ndërsa tek trupat vërehen shenja të torturës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga llogaria Telegram e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se trupat e 30 palestinezëve u morën në dorëzim nga Izraeli përmes Organizatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq (ICRC) dhe u sollën në Gaza.
Me këtë shkon në 195 numri total i trupave të të burgosurve palestinezë që janë kthyer nga Izraeli në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve.
Tek trupat vërehen shenja rrahjesh, torture dhe lidhje të duarve dhe të syve. Deri më sot vetëm 57 nga trupat e marrë në dorëzim nga Izraeli janë identifikuar nga të afërmit e tyre.
Më tej thuhet se 54 trupa që nuk kanë mundur t’i identifikojnë janë varrosur në Rripin e Gazës.