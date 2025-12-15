Ministria siriane: Autori i sulmit që vrau amerikanë do të shkarkohej nga forcat e sigurisë për “ekstremizëm”

Ministria e Brendshme e Sirisë njoftoi se personi i armatosur që vrau tre amerikanë në rajonin qendror të Palmirës ishte anëtar i forcave të sigurisë dhe ishte planifikuar të shkarkohej për shkak të pikëpamjeve ekstremiste.
Sulmi ndodhi të shtunën dhe la të vdekur dy ushtarë amerikanë dhe një përkthyes civil. Sipas Komandës Qendrore të SHBA-së, autori ishte një militant i dyshuar i grupit Daesh (IS), i cili u vra pas sulmit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme siriane, Noureddine Al-Baba, tha se autoritetet kishin vendosur ta largonin sulmuesin nga shërbimi për shkak të “ideve ekstremiste islamiste” dhe se shkarkimi ishte planifikuar të bëhej të dielën.
Një burim sigurie sirian bëri të ditur se pas sulmit janë arrestuar 11 anëtarë të forcave të përgjithshme të sigurisë për t’u marrë në pyetje. Sipas tij, autori kishte shërbyer për më shumë se 10 muaj dhe ishte transferuar në disa qytete para se të dërgohej në Palmirë.
Palmira, e njohur për rrënojat e saj antike të mbrojtura nga UNESCO, ka qenë më parë nën kontrollin e Daesh-it. Ky incident është i pari i këtij lloji që raportohet që nga rrëzimi i ish-presidentit sirian Bashar Assad në dhjetor të vitit të kaluar dhe rifillimi i marrëdhënieve mes Sirisë dhe Shteteve të Bashkuara.
Zyrtarë amerikanë thanë se ushtarët po kryenin një mision kundër terrorizmit në bashkëpunim me autoritetet siriane kur ndodhi sulmi, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi ngjarjen si një "sulm të Daesh-it kundër SHBA-së dhe Sirisë".