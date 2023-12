Ministrja e Jashtme franceze në Izrael kërkon armëpushim në Gaza

Ministrja e Jashtme franceze Catherine Colonna ka mbërritur në Izrael, ku do të bën presion për një armëpushim “të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm”.

Armëpushimi duhet të çojë në një armëpushim të qëndrueshëm me qëllim të lirimit të të gjithë robërve dhe dërgimit të ndihmës në Gaza, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Jashtme.

Colonna do të takohet me homologun e saj izraelit Eli Cohen në Tel Aviv përpara se të shkojë në Bregun Perëndimor të pushtuar ku është planifikuar të takohet me homologun e saj palestinez, Riyad al-Maliki.

Vizita vjen pasi Franca dënoi bombardimin izraelit të një ndërtese civile në Gazën jugore që vrau një nga stafi i saj diplomatik. /mesazhi