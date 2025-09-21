Ministrja polake e kulturës: Polonia s’duhet të marrë pjesë në Eurovision nëse lejohet Izraeli

Ministrja e Kulturës dhe Trashëgimisë Kombëtare në Poloni, Marta Cienkowska, ka deklaruar se vendi i saj nuk duhet të marrë pjesë në Festivalin Europian të Këngës, nëse në garë lejohet Izraeli.
Duke folur për radion Tok FM, ajo theksoi se ky është mendimi i saj personal: “Jo si ministre, por si njeri, mendoj se nuk duhet të marrim pjesë në Eurovision nëse Izraeli merr pjesë.”
Cienkowska tha se e ndjek me trishtim zhvillimet në rajon dhe se “në këtë kontekst është shumë e vështirë të shijosh Eurovisionin”.
Numri i vendeve që kanë shpallur bojkot ose që po shqyrtojnë tërheqjen nga Eurovision 2026 po rritet. Televizionet publike të Irlandës, Sllovenisë dhe Holandës kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë nëse garon Izraeli, ndërsa Islanda, Belgjika dhe Spanja kanë sinjalizuar se mund të ndjekin të njëjtin hap. /mesazhi