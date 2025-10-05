Mira Murati zbulon “Tinker”: Aplikacionin e parë të saj me Al – një sukses i madh

Startupi Thinking Machines Lab i ish-drejtoreshës teknike të OpenAI, Mira Murati, ka zbuluar produktin e tij të parë: Tinker, një API për rregullimin e modeleve të Al.

Çfarë bën Tinker?

Tinker u mundëson studiuesve të Al dhe sigurisë të rregullojnë modelet e mëdha gjuhësore, duke i lejuar ata të eksperimentojnë me algoritmet dhe të dhënat duke përdorur Python, shkruajnë mediat e huaja.

“Tinker do ta bëjë shumë më të lehtë për studiuesit, zhvilluesit dhe krijuesit e zakonshëm të punojnë me modelet më të avancuara në botë”, tha Murati.

Mjeti i ri u lejon përdoruesve të personalizojnë modele ekzistuese si LLaMA (nga Meta) dhe Qwen (nga Alibaba), për t’i trajnuar që të zgjidhin detyra specifike – si ndihmë ligjore, shkrim kodi, përkthim, ose madje edhe analiza mjekësore.

“Tinker përparon misionin tonë për t’u mundësuar më shumë njerëzve të bëjnë kërkime mbi modelet e përparuara dhe t’i përshtatin ato sipas nevojave të tyre”, deklaroi Thinking Machines Lab.

Pra, Tinker automatizon procesin kompleks të krijimit të modeleve të Al, duke e bërë të mundur për këdo që të ndërtojë dhe përshtatë modele të avancuara, pa pasur nevojë për superkompjutera apo ekipe të mëdha teknike.

Ekipet në Universitetin e Princetonit, Universitetin e Stanfordit, Universitetin e Kalifornisë, Berkeley dhe organizatën jofitimprurëse të sigurisë së Al Redwood Research kanë përfunduar tashmë projekte duke përdorur Tinker.

Ndryshe, Murati themeloi Thinking Machines Lab në shkurt 2025.

