Mirë se vini në të ardhmen! GT elektrik i Mercedes me 1,360 kuaj fuqi dhe një tingull V8 po vjen

A mund të jetë një makinë elektrike një AMG “e vërtetë”? Me 1,360 kuaj fuqi dhe një tingull të simuluar V8, koncepti GT XX bën çmos për ta vërtetuar këtë.

Divizioni i performancës i Mercedes ka pasur tashmë problemet e veta kur është larguar nga receta e provuar dhe e vërtetë e motorit V8.

Motori i tyre me katër cilindra turbo-hibrid C63 ishte teknikisht mbresëlënës, por është kritikuar gjerësisht për peshën dhe mungesën e emocioneve.

Shitjet kanë qenë të dobëta, dhe madje edhe CEO i AMG, Michael Schiebe, pranoi se kompania “mund t’ua kishte shpjeguar” më mirë sistemin e fuqisë klientëve.

Këtë herë, AMG nuk po merr masa gjysmë të plota. Të mërkurën, ajo zbuloi konceptin GT XX – një super limuzinë me 1,360 kuaj fuqi dhe 360 kmh, që do të zbulohet si një parapamje e modelit të parë tërësisht elektrik AMG që do të zbulohet vitin e ardhshëm.

Nëse premtimet e saj përmbushen, Mercedes planifikon të jetë një konkurrent serioz për modele si Lucid Air Sapphire dhe Porsche Taycan Turbo GT, me një dozë spektakli AMG.

Edhe pse nuk është ende një model prodhimi i ligjshëm për rrugë – siç dëshmohet nga ulëset e garave GT3 me rripa me pesë pika – AMG pretendon se teknologjia është tashmë gati për prodhim dhe do të jetë pjesë e modeleve të ardhshme të bazuara në arkitekturën e saj elektrike AMG (AMG.EA).

Dizajni i GT XX nuk do t’u pëlqejë të gjithëve – por nga përpara, në ngjyrën portokalli ikonike të supermakinës C111, duket i fuqishëm dhe padyshim Mercedes.

AMG thotë se koeficienti i rezistencës është vetëm 0.198 – që është i jashtëzakonshëm për një makinë me goma të gjera dhe pasqyra klasike anësore (për krahasim, Lucid Air ka 0.197).

Rrotat speciale aerodinamike ndihmojnë në arritjen e këtij rezultati – pesë panele karboni zgjerohen dhe tërhiqen elektrikisht sipas nevojës, për ftohje të frenave ose rrjedhje optimale të ajrit.

Ato nuk konsumojnë energji baterie – ato fuqizohen nga motorë elektrikë që “punojnë” mbi energjinë kinetike të rrotullimit të rrotës.

Mercedes thotë se këto rrota shtojnë vetëm “një deri në dy kilogramë” peshë krahasuar me ato standarde.

Brendësia e konceptit përmban ulëse karboni me jastëkë të personalizuar, që bëhen bazuar në një skanim të trupit të klientit.

Materialet në ulëse dhe zbukurimet e brendshme janë bërë nga goma të vjetra GT3 – me sa duket, një gomë është e mjaftueshme për të gjithë makinën.

Detajet portokalli dhe ndriçimi ambiental dominojnë, dhe përpara shoferit është një ekran i madh në stil tableti dhe një “timon” që i ngjan atij të një makine garash.

Nën sipërfaqe, GT XX përdor një sistem 800 volt me ​​një paketë baterie të përparuar që mund të karikohet me 850 kW. Kjo është e mjaftueshme për të mbushur 400 kilometra autonomi në rreth pesë minuta.

Fuqia transmetohet në të katër rrotat nëpërmjet dy njësive të fuqisë elektrike (EDU) me një total prej tre motorësh me fluks aksial – dy në pjesën e pasme dhe një në pjesën e përparme.

Fuqia totale: plot 1,360 kuaj fuqi, që është 109 më shumë se Lucid Air Sapphire (1,251 kuaj fuqi), por më pak se Xiaomi SU7 Ultra me 1,548 kuaj fuqi.

Qelizat e baterisë cilindrike të ftohura direkt – furnizuesi i të cilave nuk është zbuluar – lejojnë menaxhim më të mirë të nxehtësisë dhe qëndrueshmëri më të madhe gjatë seancave sportive.

Sigurisht, nuk do të ishte një AMG pa një spektakël zanor. Tingulli i simuluar i një motori V8 është tashmë i dëgjueshëm kur e takoni për herë të parë konceptin.

Mercedes konfirmon se makina do të ketë një sistem zanor artificial, dhe Schiebe citon një drejtues të paidentifikuar të ketë thënë se është “V8-ja më e mirë që kemi zhvilluar ndonjëherë”.

Dy altoparlantë janë të integruar në dritat e përparme, duke e drejtuar tingullin rreth automjetit.

A do të arrijë vërtet AMG GT XX në prodhim? Disa detaje, si shiriti i dritave LED në pjesën e pasme, mund të mos kalojnë rregulloret. Por nëse performanca e konceptit është baza për modelet e ardhshme të prodhimit AMG, ekipi i Affalterbach mund t’i tronditë seriozisht Lucid dhe Porsche.

Nëse AMG EV ndërtohet në Gjermani, ai do të përballet me një tarifë prej 25% në SHBA, me rritje shtesë të çmimit të komponentëve të baterisë.

Dhe Xiaomi SU7 Ultra tashmë ofron performancë të ngjashme – dhe është tashmë në shitje (në Kinë).

Megjithatë, është freskuese të shohësh një prodhues të angazhuar plotësisht në zhvillimin e një EV me performancë, në vend që të balancojë hibridet aq të rënda sa një apartament studio. Një e ardhme elektrike plot me tinguj V8 na pret. /Telegrafi/