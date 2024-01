Misioni hapësinor Ax-3 fillon udhëtimin për në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës – VIDEO

Misioni hapësinor Ax-3 filloi udhëtimin e tij për në Stacionin Hapësinor Ndërkombëtar (ISS) sot, duke u lançuar nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s me ekuipazhin e tij prej katër personash, duke përfshirë udhëtarin e parë hapësinor turk, Alper Gezeravcı, raporton Anadolu.

Duke u nisur nga objekti i SpaceX-it në Cape Canaveral të Floridës në orën 16:49 me Kohën Standarde Lindore (ET) (2149GMT) në një raketë Falcon 9 të kompanisë private të eksplorimit të hapësirës SpaceX, ekuipazhi pritet të ankorohet në ISS rreth orës 5:15 të mëngjesit ET të së shtunës.

Gezeravcı dhe tre shokët e tij të ekuipazhit nga Spanja, Italia dhe Suedia do të kryejnë mbi 30 eksperimente dhe demonstrime shkencore në ISS si pjesë e misionit Ax-3.

Gezeravcı është udhëtari i parë i Turqisë në hapësirë dhe do të kryejë 13 kërkime shkencore gjatë qëndrimit të tij 14-ditor në ISS.

Misioni Ax-3 drejtohet nga Michael Lopez-Alegria, që përfaqëson SHBA-në dhe Spanjën, ndërsa ekuipazhi përfshin gjithashtu Walter Villadei si pilot, nga Forcat Ajrore Italiane, dhe Marcus Wandt nga Suedisë, që përfaqëson Agjencinë Evropiane të Hapësirës.

Ngritja fillimisht ishte planifikuar për 9 janar, por u shty dy herë për më 17 janar dhe më pas më 18 janar.

Kapsula

Raketa 70-metërshe Falcon 9, me diametër 3,7 metra dhe peshë afërsisht 550 tonë, ka një kapacitet ngarkese prej 22.000 kilogramësh në orbitën e ulët të Tokës, 8.300 kilogramë në orbitën e transferimit gjeostacionar dhe 4.000 kilogramë në Mars.

Kapsula 8,1-metërshe Dragon, e cila mund të transportojë shtatë persona ose një sasi të barabartë ngarkese në zonën e saj nën presion me fluks ajri brenda, është në gjendje të transportojë ngarkesë në pjesën e pasme të saj pa presion.

