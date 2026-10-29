Misioni i OKB-së për gjetjen e fakteve thotë se aktorë të jashtëm po nxisin luftën në Sudan

Misioni i Pavarur Ndërkombëtar i OKB-së për Gjetjen e Fakteve në Sudan tha të mërkurën se armët, teknologjia dhe personeli i huaj vazhdojnë të ushqejnë luftën në vend, duke bërë thirrje për veprime më të fuqishme ndërkombëtare, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në selinë e OKB-së në Nju-Jork, kryetari i misionit, Mohamed Chande Othman, tha: “Hetimi ynë gjeti baza të arsyeshme për të besuar se transferimi nga jashtë i armëve, teknologjisë ushtarake, mbështetjes logjistike dhe personelit të huaj vazhdon ta mbajë dhe ta intensifikojë konfliktin”.
“Ne konstatuam gjithashtu se aktorë të jashtëm kanë furnizuar të dyja palët, duke ndihmuar në vazhdimin e operacioneve të tyre ushtarake. Pasojat e kësaj po bëhen gjithnjë e më të dukshme në terren”, tha ai.
I pyetur se kush po furnizon Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) dhe qeverinë me armë, Othman tha se hetuesit kanë zbuluar një rrjet ndërkufitar që përfshin individë dhe subjekte në Çad, Puntland të Somalisë, Libinë juglindore dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të përfshirë në furnizimin me armë dhe trajnimin e luftëtarëve të huaj.
Ai tha se misioni u bën thirrje këtyre shteteve “të forcojnë detyrimet e tyre për ushtrimin e kujdesit të duhur”, për shkak të pasojave të drejtpërdrejta për civilët.
Duke theksuar dallimin mes qeverive dhe individëve apo subjekteve që veprojnë nga territoret e tyre, Othman tha: “Deri më tani, bazuar në provat tona, nuk kemi lidhur asnjë nga shtetet fqinje si shtet me këto veprime. Pra, ekziston një dallim mes shteteve dhe individëve apo subjekteve që veprojnë në to”.
Ai tha se misioni është në komunikim me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Çadin, duke vënë në dukje se Çadi mohon që territori i tij të përdoret për këto qëllime, ndërsa hetimet për rolin e pretenduar të shteteve të tjera vazhdojnë.
Mona Rishmawi, anëtare e misionit, tha se të dyja palët dhe aleatët e tyre “në thelb po shkatërrojnë një vend me 56 milionë banorë”.
“Kjo është vërtet e rëndësishme të mbahet parasysh”, tha ajo, duke shtuar se mosndëshkimi për krimet e kryera në konfliktet e mëparshme po e ushqen dhunën.
E pyetur për refuzimin e Këshillit të Sigurimit në shtator dhe në fillim të këtij muaji për ta zgjeruar embargon e armëve përtej rajonit të Darfurit, anëtarja e misionit, Joy Ngozi Ezeilo, tha se raporti dokumenton se si mbikëqyrja dhe ndalimet arbitrare po i ekspozojnë rreziqeve pjesëtarët e shoqërisë civile.
Ajo tha se roli i misionit është të sigurojë që “civilët sudanezë, qofshin gra, fëmijë apo familje të zhvendosura, të mos braktisen”.
“Kjo luftë, pavarësisht se është lufta më mizore, nuk po merr vëmendjen që duhet të marrë. Dhe bashkësia ndërkombëtare nuk po reagon ashtu siç duhet”, tha Ezeilo.
“Ne jemi për zgjerimin e kësaj embargoje të armëve”, tha ajo, duke shtuar se misioni mbështet gjithashtu zgjerimin e mandatit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për të përfshirë gjithë Sudanin.
Misioni tha se civilët në qytetin strategjik El Obeid përballen me rreziqe të mëdha, pasi qyteti vazhdon të jetë pjesërisht i rrethuar nga RSF-ja.
Sipas raportit, sulmet me dronë që i atribuohen RSF-së kanë dëmtuar gjithashtu shkolla dhe vendstrehime për personat e zhvendosur, si dhe kanë penguar qasjen në shërbimet shëndetësore, energjinë elektrike dhe ujin.
Ndërkohë, forcat e sigurisë të lidhura me Forcat e Armatosura të Sudanit (SAF) kanë intensifikuar mbikëqyrjen dhe arrestimet arbitrare, duke kufizuar më tej liritë e civilëve.
“Situata në El Obeid dhe përreth tij mbetet e rëndë, ndërsa rreziku i mizorive është i lartë”, tha Othman.
“Sulmet e raportuara në Nilin Blu, Abyei dhe pranë kufirit mes Sudanit dhe Egjiptit e përforcojnë atë për të cilën kemi paralajmëruar prej muajsh: Konflikti po shtrihet në një hapësirë gjithnjë e më të gjerë gjeografike, po bëhet më i sofistikuar nga pikëpamja teknologjike dhe gjithnjë e më i rrezikshëm për civilët”, shtoi ai.
Ushtria sudaneze dhe RSF-ja po luftojnë që nga prilli i vitit 2023, kur mosmarrëveshjet për integrimin e forcave ushtarake u përshkallëzuan në luftë.
Konflikti ka shkaktuar dhjetëra mijëra viktima dhe ka zhvendosur rreth 13 milionë njerëz, në një kohë kur uria po përkeqësohet dhe kriza humanitare po thellohet.