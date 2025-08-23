Misisipi shpall gjendje emergjente shëndetësore publike për shkak të rritjes së vdekjeve të foshnjave

Departamenti i Shëndetësisë i Shtetit Misisipi ka shpallur një gjendje emergjente shëndetësore publike në përgjigje të rritjes së shkallës së vdekshmërisë së foshnjave në shtetin amerikan, transmeton Anadolu.
Të dhënat nga viti 2024 tregojnë se shkalla e përgjithshme e vdekshmërisë së foshnjave në Misisipi është rritur në 9.7 vdekje për 1 lindje të gjalla, shifër më e lartë në më shumë se një dekadë.
Që nga vitit 2014, gjithsej 3.527 foshnje kanë vdekur para se të mbushin ditëlindjen e tyre të parë.
Zyrtari i Shëndetit të Shtetit, Dr. Dan Edney, tha se shumë familje të Misisipit po i humbasin foshnjat e tyre para ditëlindjes së tyre të parë.
“Çdo humbje e vetme e foshnjës përfaqëson një familje të shkatërruar, një komunitet të prekur dhe një të ardhme të shkurtuar”, tha Edney.
Sipas departamentit të shëndetësisë, vdekjet e foshnjave në Misisipi shkaktohen më shpesh nga keqformimet kongjenitale, lindja e parakohshme, pesha e ulët e lindjes dhe Sindroma e Vdekjes së Papritur të Foshnjave.