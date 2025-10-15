Mister në Amsterdam, Porsche 911 është braktisur për më shumë se një vit – parkingu i paguar por asnjë gjurmë nga pronari

Një skenë që të kujton një film post-apokaliptik po i huton banorët e Amsterdamit – një Porsche 911 Cabriolet nga gjenerata 996 ka qëndruar i paprekur në të njëjtin vend parkimi për më shumë se një vit, duke u mbuluar ngadalë nga barërat e këqija.
Nuk është një shesh xhirimi, por një makinë e vërtetë fati i së cilës mbetet i panjohur, shkruan carscoops.com.
Pavarësisht bimësisë që po përpiqet ta pushtojë, Porsche e zezë ende duket çuditërisht e ruajtur mirë, dhe ngjyra po i reziston më mirë se sa pritej, transmeton Telegrafi.
Dëmi i vetëm i dukshëm është një gropë e konsiderueshme në parakolpin e pasmë. Kartat e biznesit nga tregtarë të ndryshëm janë ngjitur në dritare, si oferta të heshtura për ta blerë atë.
Edhe pse inspektimi i saj teknik supozohet se skadoi vitin e kaluar, leja e parkimit është ende e vlefshme, gjë që shpjegon pse autoritetet e qytetit nuk e kanë hequr ende atë.
Vendasit e kanë vënë re prej kohësh makinën sportive të harruar. Një nga qiramarrësit i tha medias holandeze NH Nieuws, se ai u transferua në apartamentin përballë rrugës rreth 15 muaj më parë dhe nuk e ka parë kurrë makinën të lëvizur.
“Është gjithmonë aty. Është e çuditshme. Nuk e kam parë kurrë të prekur. Nuk është zhvendosur kurrë. Nuk kam idenë se çfarë po ndodh”, tha ai.
Fotografitë e Google Maps konfirmojnë se makina ishte në të njëjtin vend si në maj 2024, kur ishte në gjendje pak më të mirë.
Spekulimet rreth pronarit variojnë nga një udhëtim jashtë vendit deri në burg, gjë që do të shpjegonte mungesën e gjatë.
Edhe tregtari që ia shiti 911 pronarit të fundit nuk e di se ku është, pasi numri i tij i telefonit nuk është më aktiv.
Porsche 996 mbetet një nga gjeneratat më të diskutueshme të 911, kryesisht për shkak të dritave të tij “vezë të skuqura” dhe futjes së një motori të ftohur me ujë.
Tregtarët vlerësojnë se tani mund të shitet për 20,000 deri në 25,000 euro, por vetëm nëse dikush është i gatshëm të bëjë përpjekje të konsiderueshme për ta restauruar atë.
Për momentin, Porsche i braktisur mbetet një mister i pluhurosur dhe i pazgjidhur në rrugët e Amsterdamit.