Misteri që po shokon SHBA-në: kush e ka rrëmbyer nënën e gazetares së njohur?

Hetime intensive të FBI-së dhe thirrja e dëshpëruar e familjes Guthrie për shpëtimin e 84-vjeçares në Arizona…
Zhdukja e Nancy Guthrie, nënës 84-vjeçare të prezantueses së njohur të televizionit NBC, Savannah Guthrie, është kthyer në një nga ngjarjet më tronditëse në Shtetet e Bashkuara. Ajo që nisi si një raportim i thjeshtë për një person të zhdukur, është shndërruar me shpejtësi në një hetim federal për rrëmbim, ku çdo orë që kalon rrit rrezikun për jetën e të moshuarës.
Ngjarja nisi mbrëmjen e 31 janarit në Tucson, Arizona, pasi Nancy kishte kaluar kohë me familjen e vajzës së saj. Pasi u dërgua në shtëpi rreth orës 22:00, pajisjet teknologjike treguan se diçka e rëndë ndodhi gjatë natës.
Kamera e sigurisë në derën e përparme u shkëput rreth orës 01:47 të mëngjesit, ndërsa gjysmë ore më vonë, aplikacioni që monitoronte stimuluesin kardiak të Nancy-t tregoi se pajisja u shkëput nga telefoni i saj, një shenjë e qartë se ajo ishte larguar me forcë nga banesa.
Kur familjarët shkuan ta vizitonin të nesërmen, gjetën skena shumë shqetësuese që përfshinin gjurmë gjaku në verandën e shtëpisë. Hetuesit konfirmuan se gjaku i përkiste Nancy-t dhe theksuan se gjendja e saj fizike e bënte të pamundur largimin vullnetar nga banesa.
Rasti ka marrë përmasa kombëtare, duke angazhuar FBI-në dhe duke nxitur deri edhe reagimin e presidentit Trump, i cili ka ofruar mbështetje të plotë të autoriteteve federale. Savannah Guthrie, e njohur për miliona amerikanë si fytyra e emisionit të mëngjesit “Today”, u shfaq në publik në një gjendje të rënduar psikologjike, duke iu lutur rrëmbyesve për kthimin e nënës së saj, duke theksuar se ajo ka nevojë jetike për medikamente.
Megjithëse janë raportuar disa kërkesa anonime për shpërblim në këmbim të lirimit, policia mbetet e kujdesshme për vërtetësinë e tyre. Aktualisht, hetimet po vazhdojnë me intensitet të lartë në zonën shkretëtire të Arizonës, por mungesa e dëshmitarëve dhe kamerave në zonën gjysmë-rurale e bën këtë ngjarje një mister të vështirë për t’u zgjidhur. /tesheshi