Mit apo fakt: Uji mund të heqë toksinat nga trupi dhe të pastrojë lëkurën?

Një nga këshillat më të zakonshme kur bëhet fjalë për përmirësimin e lëkurës është “pini më shumë ujë, pasi do t’ju ndihmojë të pastroni trupin nga toksinat.” Por, a është ky një fakt i vërtetë, apo një mit që vazhdon të përhapet?

Mit!

Edhe pse është e vërtetë që uji është thelbësor për shëndetin e trupit dhe lëkurës, ai nuk ka fuqinë magjike për të hequr toksinat nga trupi ose për të pastruar lëkurën. Trupi ka mekanizma të natyrshëm për të pastruar vetveten, përmes organeve si veshkat, mëlçia dhe sistemi i tretjes, të cilat janë përgjegjëse për eliminimin e substancave të padëshiruara.

Për sa i përket lëkurës, uji mund të ndihmojë për të mbajtur lëkurën të hidratuar, duke parandaluar thatësinë dhe mund të kontribuoni në një pamje më të shëndetshme dhe të freskët, por nuk ka prova shkencore që uji mund të heqë toksina apo të përmirësojë aknen dhe probleme të tjera të lëkurës.

Pse është kaq i rëndësishëm hidratimi?

Megjithatë, kjo nuk do të thotë që uji nuk ka asnjë dobi për lëkurën tuaj. Uji është i rëndësishëm për ruajtjen e balancës së ujit në trup dhe për ndihmën në funksionimin normal të sistemit të tretjes. Kur trupi është i dehidratuar, lëkura mund të duket e zbehtë dhe e thatë, duke shkaktuar përkeqësimin e disa kushteve të lëkurës, si qëndrimi i thatësisë dhe lëkura e irrituar. Po ashtu, dehidratimi mund të ndikojë në elasticitetin dhe tonin e lëkurës, duke i dhënë një pamje më të lodhur.

Një tjetër efekt i dehidratimi është se ai mund të bëjë që lëkura të prodhojë më shumë yndyrë për të kompensuar mungesën e lagështirës, gjë që mund të çojë në përkeqësimin e akneve. Prandaj, është e rëndësishme të konsumoni ujë në mënyrë të rregullt për të mbajtur trupin të hidratuar dhe për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm të lëkurës.

Këshilla e duhur për hidratimin dhe pastrimin e trupit

Në vend të mbështetjes në ujë si një mënyrë për të hequr toksinat, është më efektive të përdorni një dietë të pasur me fruta dhe perime, të pasura me antioksidantë dhe të ushqeni trupin me lëndët ushqyese që i nevojiten për funksionimin normal të sistemit të pastrimit të trupit. Për pastrimin e lëkurës, është më e rëndësishme të përdorni produkte të kujdesit të lëkurës që përmbajnë përbërës të përshtatshëm për llojin tuaj të lëkurës dhe të ndiqni një rutinë të shëndetshme të pastrimit.

Në përfundim, është e rëndësishme të pini ujë për shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe për të mbajtur lëkurën të hidratuar, por nuk duhet të mbështetemi vetëm te uji për të hequr toksinat nga trupi apo për të pastruar lëkurën. Plani më i mirë është të bëni një kombinim të hidratimit të duhur, ushqimit të shëndetshëm dhe një rutine të mirë për lëkurën për rezultate maksimale.