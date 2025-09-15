Një raport i publikuar nga mjekë vullnetarë në Gaza tregon se qindra fëmijë janë qëlluar me armë zjarri në kokë dhe gjoks, duke sugjeruar se janë shënjestruar qëllimisht.
Ekspertët thonë se plagët nuk vijnë nga shpërthime, por nga të shtëna direkte.
Organizatat e të drejtave të njeriut i cilësojnë këto veprime si krime lufte.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza raporton se mbi 20,000 fëmijë janë vrarë që prej fillimit të luftës më 7 tetor 2023. /mesazhi
Mjekët e huaj: Izraeli po synon fëmijët në Gaza
