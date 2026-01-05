Mjekët francezë në grevë 10-ditore për shkak të buxhetit të “pamjaftueshëm” të sigurimeve shoqërore

Mjekët e komunitetit dhe klinikat private në Francë kanë filluar një grevë 10-ditore për të protestuar kundër asaj që ata e përshkruajnë si buxhetin “e pamjaftueshëm” të Sigurimeve Shoqërore për vitin 2026, sipas mediave lokale, transmeton Anadolu.
Duke denoncuar pamjaftueshmërinë në buxhetin e sigurimeve shoqërore dhe duke shprehur shqetësime për një sfidë të mundshme ndaj lirisë së tyre për të ushtruar profesionin, greva e mjekëve – e mbështetur nga sindikatat mjekësore, organet koordinuese dhe studentët e mjekësisë – pritet të zgjasë deri më 15 janar.
“Ne e dimë shumë mirë se kur bëjmë grevë, i vëmë spitalet nën presion” dhe “e vendosim popullsinë në një situatë më të pakëndshme, si me çdo grevë”, tha për France Inter, Franck Devulder, president i Konfederatës Franceze të Sindikatave Mjekësore (CSMF).
Devulder vuri në dukje se shkalla e pjesëmarrjes është “pak mbi 85 për qind.”
Mjekët në veçanti ngrenë shqetësime për një buxhet të pamjaftueshëm përballë nevojave në rritje, mbikëqyrjes së shtuar të recetave të lejeve mjekësore dhe masave që u lejojnë autoriteteve të ulin “autoritarisht” tarifat për akte të caktuara mjekësore duke “anashkaluar” dialogun social, sipas transmetuesit BFMTV.