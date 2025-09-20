Mjekët: “Gjendja në spitalet e Gazës është makabre — mungesë uji, pajisjesh dhe mbi 1,500 të vdekur nën rrënoja”

Ekipet mjekësore që kanë vizituar spitalet Al-Aqsa dhe Al-Shifa raportojnë situatë katastrofike dhe kushte të papërballueshme për trajtim. Në Al-Aqsa, shumica e pacientëve janë fëmijë dhe gra shtatzëna; spitali është i mbipopulluar, pa ujë, pa ushqim dhe me mungesë të theksuar të pajisjeve themelore mjekësore — deri edhe gërshërë dhe doreza. Trajtimet po bëhen shpesh mbi dysheme, ndërsa stafi punon nën kushte masakre.
Në Al-Shifa, përshkrimet flasin për një “tmerr”: bombardime të vazhdueshme rreth dhe brenda spitalit, ndërprerje të energjisë dhe internetit, dhe dhjetëra trupa që mbërrijnë pas çdo sulmi. Koha e udhëtimit midis zonave është zgjatur nga 20 minuta në orë të tëra për shkak të rrethimit dhe shkatërrimeve; shumë familje janë zhdukur dhe personat shpesh janë të vetmit mbijetuar të familjeve të tyre.
Mjekët thonë se po u ndalohet të sjellin furnizime themelore (p.sh. formulë qumësht, para etj), dhe disa prej personelit janë vrarë ose u është thënë të largohen për të shpëtuar jetën e tyre. Ekipet australiane dokumentojnë kushtet ndërsa frikësohen për jetën e tyre dhe përshkruajnë presionin që të qëndrojnë të heshtur për shkak të rrezikut.
Ata apelojnë për ndërhyrje humanitare të menjëhershme: më shumë ndihma mjekësore, siguri për spitalet dhe shpëtimin e atyre që janë nën rrënoja. /mesazhi