Mjekët pa Kufij: Edhe fjala “katastrofë” është e pamjaftueshme për të përshkruar situatën në Gaza

Koordinatori i Projektit për Mjekët pa Kufij (MSF) në Gaza, Hunter McGovern, deklaroi se edhe fjala “katastrofë” është e pamjaftueshme për të përshkruar situatën në Gaza, e cila ndodhet nën kushte të ashpra dimërore, kufizime dhe sulme izraelite.
McGovern iu përgjigj pyetjeve të Agjencisë Anadolu në lidhje me situatën aktuale në Gaza, e cila mbetet nën sulme dhe kufizime izraelite pavarësisht armëpushimit, dhe kushte të ashpra dimërore.
Duke deklaruar se Rripi i Gazës aktualisht po përjeton kushte dimërore mesdhetare, McGovern tha se “Shumë njerëz jetojnë në strehimore plastike të improvizuara. Ata që nuk jetojnë në strehimore plastike po qëndrojnë në tenda të vjetra që janë konsumuar nga erërat dhe shirat e fortë”.
McGovern theksoi se banorët e Gazës kanë jetuar në këto tenda për një kohë të gjatë dhe se u është dashur t’i zhvendosin ato vazhdimisht për shkak të kushteve dimërore dhe përmbytjeve.
Pasi vuri në dukje se me shprehjen më të lehtë, tendat janë të brishta dhe konsumimi i tyre tani është shumë i dukshëm, McGovern tha: “Ka edhe materiale shumë të vjetra strehimi. Njerëzit kanë humbur aq shumë në luftë sa ka histori të panumërta njerëzish që shkojnë në punë dhe kur kthehen në shtëpi i gjejnë shtëpitë e tyre të shkatërruara. Ata nuk kanë asgjë dhe po përpiqen të mbijetojnë në kushte vërtet të këqija moti. Ata lagen dhe fëmijët po humbin jetën nga ftohti. Edhe të rriturit po humbin jetën nga ftohti. Edhe fjala ‘katastrofë’ nuk mjafton për të përshkruar situatën”.
McGovern shpjegoi se problemi kryesor është lagështia dhe pamundësia e njerëzve për t’u tharë, duke i vënë ata në rrezik jashtëzakonisht të lartë kur nuk qëndrojnë të thatë.
– “Sulmet izraelite ende po kryhen rregullisht”
Duke rikujtuar se kohë më parë u shënuan reshje me breshër dhe se bashkë me erërat e forta nga qielli kanë rënë copëza akulli me diametër gjysmë centimetri. “Pra, kur del në rrugë, është shumë e qartë se këta njerëz jetojnë në baltë, në kushte të tmerrshme higjienike. Ata nuk mund të pastrohen dhe nuk mund të thahen, dhe sigurisht, është shumë e vështirë për fëmijët e dobët të qëndrojnë ngrohtë”, tha McGovern.
McGovern tha se familje të tëra jetojnë nën disa batanije dhe se pasojat janë të tmerrshme kur këto lagen.
Ai theksoi se njerëzit që jetojnë në rrugë kanë humbur kohët e fundit të gjitha sendet e tyre dhe jetojnë në rrugë me shumë pak pasuri materiale. “Sulmet izraelite ende po kryhen rregullisht”, shtoi McGovern.
– “Është shumë e qartë se nuk ka materiale të mjaftueshme për strehim dhe ndihma nuk po vjen”
Duke deklaruar se MSF aktualisht po përjeton vështirësi me furnizimet, McGovern tërhoqi vëmendjen për faktin se njerëzit ende jetojnë në strehimore të rrënuara.
“Është shumë e qartë se nuk ka materiale të mjaftueshme për strehim dhe se ndihma nuk po vjen”, u shpreh ai.
Duke iu referuar ndalimit nga Izraeli të aktiviteteve të disa OJQ-ve ndërkombëtare në Gaza, McGovern tha se “Në projektin tim në Qytetin e Gazës, kemi një grup pacientësh që përbëhet nga rreth 2.900 persona. MSF është në listën e organizatave të ndaluara. Këta njerëz janë shumë të varur nga shërbimet tona mjekësore dhe mbështetja nga organizatat e ndihmës është e pamjaftueshme”.