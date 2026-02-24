“Mjekët pa Kufij” mbyllin spitalin në qytetin kufitar të Çadit pas sulmeve të RSF-së në Sudan

Organizata bamirëse mjekësore “Mjekët pa Kufij” (MSF) tha sot se ka mbyllur një spital në qytetin kufitar Tine në Çadin lindor për shkak të sulmeve nga Forcat paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në anën sudaneze të kufirit, transmeton Anadolu.
Tine është e ndarë midis dy vendeve: njëra pjesë shtrihet në shtetin e Darfurit Verior të Sudanit në perëndim të vendit, ndërsa tjetra ndodhet në provincën Wadi Fira të Çadit. Një luginë e vogël sezonale e njohur si “Ab Sun” ndan anën sudaneze dhe atë çadiane.
Gjatë dy ditëve të fundit, forcat e ushtrisë sudaneze dhe RSF-së janë përleshur në dhe përreth qytetit Tine në Sudanin perëndimor ndërsa grupi paramilitar përpiqet të hyjë në qytet dhe të konsolidojë kontrollin mbi Darfurin e Veriut.
MSF-ja tha në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale Facebook se ka marrë raporte për sulme të rënda të RSF-së në Tine-n sudaneze pranë kufirit çadian të shtunën dhe të dielën, duke e detyruar atë të mbyllë një spital në anën çadiane të kufirit dhe të transferojë aktivitetet e saj në një ndërtesë të re spitalore të papërdorur.
Organizata tha se ka reduktuar stafin e saj në Tine të Çadit pasi kushtet e sigurisë u përkeqësuan ndërsa ka vënë në dukje se banorët përgjatë kufirit janë përballur me sulme dhe zhvendosje të përsëritura.
Grupi bëri thirrje për mbrojtjen e punonjësve të shëndetësisë dhe pacientëve “me çdo kusht”.
Të hënën, Çadi njoftoi mbylljen e kufirit të tij me Sudanin “deri në njoftim të mëtejshëm”, duke përmendur atë që e përshkroi si inkursione dhe shkelje të përsëritura nga forcat ndërluftuese sudaneze brenda territorit të Çadit.
Njoftimi erdhi dy ditë pasi ushtria sudaneze dhe forcat e përbashkëta aleate në Darfur zmbrapsën një sulm të RSF-së në Tine.
Muajin e kaluar, qeveria e Çadit dënoi një sulm të RSF-së brenda territorit të saj që vrau shtatë ushtarë dhe plagosi disa të tjerë, duke e quajtur atë një “agresion të papranueshëm dhe një shkelje të qartë, serioze dhe të përsëritur” të integritetit dhe sovranitetit të saj territorial.
RSF-ja pranoi kalimin në Çad dhe përplasjen me forcat e saj, por e përshkroi incidentin si të paqëllimshëm dhe një gabim.
RSF-ja kontrollon katër nga pesë shtetet e Darfurit në Sudanin perëndimor, me pjesë të Darfurit të Veriut ende nën kontrollin e ushtrisë. Ushtria mban ndikim mbi shumicën e shteteve të mbetura të vendit, përfshirë kryeqytetin, Khartum.
Darfuri përbën rreth një të pestën e territorit të Sudanit, i cili shtrihet në më shumë se 1.8 milion kilometra katrorë, ndërsa shumica e rreth 50 milionë banorëve të vendit jetojnë në zona të kontrolluara nga ushtria.
Që nga prilli i vitit 2023, RSF-ja dhe ushtria sudaneze kanë luftuar për një mosmarrëveshje që lidhet me integrimin e forcës paramilitare në ushtri. Konflikti ka shkaktuar kushte urie në atë që konsiderohet si një nga krizat më të këqija humanitare në botë, duke vrarë dhjetëra mijëra dhe duke zhvendosur miliona njerëz.