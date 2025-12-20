Mjekët Pa Kufij raportojnë rritje të infeksioneve të frymëmarrjes nga dimri i ashpër në Gaza

Sipas një deklarate në rrjetin social X, një foshnje 29-ditëshe vdiq të enjten në Spitalin Nasser në jug të Gazës, vetëm dy orë pas mbërritjes në pavijonin pediatrik të mbështetur nga MSF-ja. Pavarësisht përpjekjeve të stafit, foshnja nuk u shpëtua dot.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha se foshnja vdiq si pasojë e rënies së rëndë të temperaturës trupore.
Numri i të vdekurve në spitalet e Gazës për shkak të valës së ftohtit dhe kushteve ekstreme të motit ka arritur në 13 persona.
MPK-ja tha se kombinimi i kushteve të rënda dimërore dhe përkeqësimi i standardeve të jetesës po rrit ndjeshëm rreziqet shëndetësore në të gjithë enklavë.
Skuadrat e saj vazhdojnë të regjistrojnë norma të larta të infeksioneve të frymëmarrjes, duke paralajmëruar se rastet pritet të rriten gjatë gjithë dimrit, duke rrezikuar veçanërisht fëmijët nën pesë vjeç.
Situata po përkeqësohet edhe më shumë për shkak të reshjeve të dendura dhe stuhive të rënda, ndërsa qindra mijëra palestinezë të zhvendosur jetojnë në çadra të dëmtuara që shpesh përmbyten.
Grupi i bëri thirrje autoriteteve izraelite të lejojnë menjëherë rritjen e ndihmës humanitare që hyn në Gaza.
Mbrojtja Civile e Gazës paralajmëroi të mërkurën se një valë intensive e ftohtë kërcënon jetët e fëmijëve, pasi shumë familje nuk kanë strehim dhe ngrohje të mjaftueshme për shkak të përkeqësimit të kushteve humanitare për shkak të genocidit të Izraelit në enklavë.
Qindra mijëra palestinezë të zhvendosur jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira pas shkatërrimit të shtëpive të tyre dhe zhvendosjes me forcë. Shumë familje strehohen në çadra ose ndërtime të improvizuara, duke përballur mungesa të rënda të batanijeve, materialeve për ngrohje dhe rrobave dimërore.
Zyra e mediave e qeverisë së Gazës ka akuzuar vazhdimisht Izraelin për mosplotësimin e detyrimeve sipas armëpushimit të 10 tetorit dhe protokollit humanitar, duke përfshirë hyrjen e materialeve për strehim dhe dorëzimin e 300.000 çadrave dhe shtëpive të lëvizshme për familjet e zhvendosura.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë rreth 70.700 persona, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.100 të tjerë gjatë sulmeve në Gaza, para se sulmet të ndalen nën marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor.