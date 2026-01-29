Mjekët sudanezë raportojnë 1.300 raste kequshqyerjeje në Kordofan pas rrethimit të zgjatur nga RSF

Më shumë se 1.300 raste kequshqyerjeje janë raportuar në qytetin Dilling, në shtetin e Kordofanit Jugor, pas një rrethimi të zgjatur nga Forcat paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), i cili i ka lënë banorët përballë mungesave të rënda të ushqimit dhe furnizimeve mjekësore, tha të mërkurën një grup mjekësh sudanezë.
Dilling sapo ka dalë nga një rrethim i RSF-së që zgjati më shumë se dy vjet, duke krijuar “një situatë kritike humanitare dhe shëndetësore”, thuhet në deklaratën e Rrjetit të Mjekëve të Sudanit.
Deklarata u publikua disa ditë pasi ushtria sudaneze njoftoi se forcat e saj kishin hyrë në qytet, i cili ishte i rrethuar që nga janari 2024 nga RSF dhe aleati i saj, Lëvizja Popullore për Çlirimin e Sudanit – Veriu (SPLM-N).
Rrjeti paralajmëroi se Dilling po përballet me mungesë të theksuar të personelit mjekësor, mungesë serioze të ushqimit dhe barnave, si dhe me përkeqësim të ndjeshëm të kushteve të shëndetit publik. Sipas tyre, kjo krizë ka çuar në një rritje të madhe të rasteve të kequshqyerjes, veçanërisht te fëmijët, gratë shtatzëna dhe të moshuarit.
Fëmijët më të prekur
Më shumë se 1.300 raste kequshqyerjeje janë regjistruar në grupmosha të ndryshme në qytet, por shumica e rasteve përfshijnë fëmijë, thuhet në deklaratë. Rrjeti paralajmëroi se, pa ndërhyrje të menjëhershme, situata mund të çojë në komplikime serioze shëndetësore dhe humbje jete.
Grupi u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare dhe rajonale, agjencive të OKB-së dhe aktorëve humanitarë që të organizojnë urgjentisht një urë ajrore humanitare për dërgimin e ushqimit.
Po ashtu, ai kërkoi ndalimin e sulmeve ndaj institucioneve shëndetësore, mbrojtjen e punonjësve të shëndetësisë dhe mbajtjen e sektorit shëndetësor jashtë konfliktit.
Nuk pati reagim nga RSF apo SPLM-N.
Luftimet intensifikohen
Autoritetet sudaneze dhe organizata rajonale për të drejtat e njeriut i kanë akuzuar më herët këto dy grupe rebele për shkelje ndaj civilëve.
Luftimet janë intensifikuar javët e fundit në të tre shtetet e Kordofanit, duke detyruar dhjetëra mijëra civilë të largohen nga shtëpitë e tyre.
Nga 18 shtetet e Sudanit, RSF kontrollon të pesë shtetet e rajonit perëndimor të Darfurit, përveç disa pjesëve të Darfurit Verior që mbeten nën kontrollin e ushtrisë. Ushtria kontrollon shumicën e zonave në 13 shtetet e tjera në jug, veri, lindje dhe qendër të vendit, përfshirë kryeqytetin Kartum.
Konflikti mes ushtrisë sudaneze dhe RSF-së, i cili nisi në prill të vitit 2023, ka vrarë mijëra njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. /mesazhi