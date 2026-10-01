Mjeku zbuloi një shenjë të hershme të problemeve me veshkat që shumë njerëz as nuk e njohin

Një nga shenjat që duhet t’i kushtoni vëmendje është pamja e urinës.
Veshkat luajnë një rol të rëndësishëm në filtrimin e gjakut, largimin e materialeve të panevojshme dhe ruajtjen e sasisë së duhur të lëngjeve dhe lëndëve ushqyese në trup. Problemi është se sëmundja e veshkave shpesh nuk shkakton simptoma të dukshme për një kohë të gjatë, kështu që dëmtimi mund të përparojë përpara se një person të kuptojë se diçka nuk shkon.
“Problemet me veshkat janë përgjithësisht ‘të heshtura’ dhe nuk shfaqin simptoma derisa gjendja të bëhet serioze”, paralajmëron nefrologu Dr. Akshta Pai për Parade.
Përveç ënjtjes, veçanërisht të këmbëve, e cila mund të ketë shkaqe të tjera, urina me shkumë mund të jetë gjithashtu një shenjë e një problemi.
Urina me shkumë mund të ndodhë kur veshkat e dëmtuara rrjedhin proteina që përndryshe duhet të mbeteshin në trup.
“Kur struktura e veshkës dëmtohet, proteinat fillojnë të largohen nga trupi dhe kjo manifestohet si shkumë në urinë”, shpjegon Dr. Pai.
Diabeti dhe presioni i lartë i gjakut janë ndër shkaqet më të zakonshme të dëmtimit të veshkave që shkakton humbje të proteinave.
Megjithatë, jo çdo shkumë në urinë është shenjë e sëmundjes së veshkave. Dr. Pai e përshkruan shkumën shqetësuese si flluska të vogla, të lidhura që mbeten në sipërfaqe dhe mund të duken si shkumë sapuni ose shkumë në birrë të sapo derdhur. Nga ana tjetër, flluskat e shkaktuara nga një rrjedhë e fortë urine zakonisht zhduken shpejt.
“Nëse vini re se flluskat zhduken shpejt, ndoshta nuk ka asgjë për t’u shqetësuar”, vëren ajo.
Nëse shkuma shfaqet rregullisht dhe nuk zhduket, Dr. Pai këshillon të vizitoni një mjek. Analiza e urinës mund të kontrollojë praninë e proteinave, ndërsa nivelet e kreatininës në gjak mund të vlerësojnë se sa mirë veshkat po e filtrojnë gjakun.
Nëse zbulohet sëmundje kronike e veshkave, ekzistojnë ilaçe që mund ta ngadalësojnë përparimin e saj, prandaj mjeku thekson rëndësinë e testimit në kohë.