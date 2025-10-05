Mobiliteti i së nesërmes: Goma të printuara në 3D dhe një automjet me rrota sferike

Hankook ka zbuluar dy studime futuriste për mobilitetin. Prodhuesi i gomave Hankook prezantoi dy koncepte të reja në eventin e tij të brendshëm “Dita e Inovacionit në Dizajn”.
Së pari, është një gomë konceptuale e qëndrueshme, e cila krijohet shtresë pas shtrese në një printer 3D, transmeton Telegrafi.
Ajo bazohet në lëndë të para të ricikluara dhe të rinovueshme dhe “përmban një dizajn organik me forma të bazuara në parimet e efikasitetit natyror”.
Prototipi u zhvillua së bashku me partnerin inxhinierik Harvestance duke përdorur softuerin e dizajnit NTop.
Qëllimet janë prodhimi që kursen burime, një jetëgjatësi e gjatë e gomave dhe riciklim i lehtë, thotë kompania.
Një transportues me dy vende i quajtur PathCruizer, i mundësuar nga platforma robotike WheelBot 2, është gjithashtu një revolucion.
Revolucioni përfaqësohet nga rrota sferike speciale që mund të rrotullohen në të gjitha drejtimet.
Kjo i lejon PathCruizer të lëvizë anash, diagonalisht ose të kthehet në vend, duke e bërë atë ideal për manovrim të saktë në korridoret e aeroportit ose si një mjet fleksibël transporti në qendrat urbane.
Hankook e zhvilloi teknologjinë së bashku me një startup robotik të quajtur CALMANTECH.
Projektet janë pjesë e eventit “Projekti i Inovacionit në Dizajn”, i cili mbahet që nga viti 2012 në bashkëpunim me shkollat kryesore të dizajnit nga e gjithë bota, duke përfshirë Universitetin e Cincinnati-t, Kolegjin Mbretëror të Artit në Londër dhe Universitetin e Pforzheim.
Partnerët e njohur të teknologjisë si LG Electronics, Rainbow Robotics dhe CALMANTECH kontribuojnë me njohuri dhe përvojë shtesë, tha kompania.
“Dita e Inovacionit në Dizajn” e Hankook është një forum vjetor ku prezantohen teknologjitë e reja të mobilitetit që kombinojnë inovacionin, dizajnin dhe qëndrueshmërinë.