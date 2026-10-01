Mohammed bin Salman: Krijimi i një shteti të pavarur palestinez qëllimi i palëkundur i Saudisë

Problemi i Riadit mbetet kalimi nga fjalët te veprat
Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, tha sot se krijimi i një shteti të pavarur palestinez mbetet një qëllim i palëkundur për Arabinë Saudite, duke riafirmuar angazhimin e Mbretërisë për të mbështetur të drejtat e palestinezëve.
Princi i Kurorës i bëri këto komente në fjalimin vjetor mbretëror, të mbajtur në emër të Mbretit Salman bin Abdulaziz në hapjen e vitit të tretë të sesionit të nëntë të Këshillit Shura.
Mohammed bin Salman tha se Arabia Saudite zotëron burime njerëzore dhe ushtarake shumë të afta që i mundësojnë asaj të përballet dhe të pengojë kërcënimet pavarësisht nga burimi i tyre, duke theksuar se mbrojtja e sigurisë dhe stabilitetit të Mbretërisë mbetet një përparësi për të cilën nuk do të bëjë kompromis.
Ai tha se sulmet që synojnë anëtarët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) demonstruan natyrën e ndërlidhur të sigurisë dhe stabilitetit të tyre.
Bin Salman ripohoi angazhimin e Arabisë Saudite për të punuar me vendet e tjera të Gjirit për të forcuar sigurinë rajonale, bashkëpunimin strategjik dhe integrimin ekonomik.
Princi i Kurorës tha se mbretëria po bën përpjekje intensive për të përmbajtur tensionet rajonale dhe për të mbështetur zgjidhjet politike dhe diplomatike, ndërkohë që mbeti e përgatitur të ndërmarrë veprime vendimtare kundër kërcënimeve ndaj sigurisë ose interesave të saj kombëtare.
Ai shtoi se zhvillimet e shpejta në rajon kishin demonstruar rëndësinë e fleksibilitetit dhe aftësinë për t’u përshtatur me rrethanat në ndryshim, duke ruajtur një vizion strategjik afatgjatë.
Si pjesë e përpjekjeve për të forcuar stabilitetin rajonal, Mohammed bin Salman njoftoi krijimin e asaj që ai e quajti “Aleanca e Mbrojtjes së Mekës”, e përbërë nga Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani dhe që synon koordinimin e përpjekjeve të përbashkëta për të mbështetur sigurinë dhe stabilitetin në rajon.
Po ashtu, ai shprehu vlerësim për vendet që mbështesin këto përpjekje. Duke iu referuar çështjes palestineze, Princi i Kurorës përsëriti dënimin e Arabisë Saudite për sulmet izraelite në Rripin e Gazës dhe shkeljet e përsëritura në Xhaminë Al-Aksa.
Ai tha se mbështetja për të drejtat e popullit palestinez mbetet një qëndrim i palëkundur dhe i pandryshuar saudit, dhe u zotua se Mbretëria Saudite do të vazhdojë përpjekjet e saj derisa palestinezët të sigurojnë të drejtat e tyre legjitime dhe të krijojnë një shtet të pavarur në përputhje me termat ndërkombëtare të referencës. \tesheshi