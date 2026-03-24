Moldavia shpall gjendje të jashtëzakonshme në sektorin e energjisë për shkak të pasojave të luftës në Ukrainë

Qeveria e Moldavisë ka shpallur gjendje emergjente në sektorin e energjisë për një periudhë prej 60 ditësh, transmeton Anadolu.
Duke folur në një mbledhje në Kishinau, kryeministri Alexandru Munteanu tha se sulmet e Rusisë ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës po ndikojnë gjithashtu në Moldavi.
“Pasojat e veprimeve të Federatës Ruse nuk mund të injorohen më”, deklaroi kryeministri Munteanu.
Ai tha se situata mbetet e vështirë dhe nuk përjashtoi mundësinë e ndërprerjeve të rrymës me rotacion.
Munteanu gjithashtu theksoi se gjendja emergjente do t’u mundësojë autoriteteve të përshtatin me shpejtësi shpërndarjen e energjisë për të parandaluar mungesat dhe për të siguruar funksionimin e pandërprerë të shërbimeve sociale.
Në fillim të marsit, Moldavia vendosi gjithashtu një regjim alarmi mjedisor për shkak të ndotjes së lumit Dniester, duke fajësuar Ukrainën për rrezikimin e burimit kryesor të ujit të pijshëm të vendit.