Morën kryesinë e Këshillit të Sigurimit, Përfaqësuesi i Rusisë në OKB: S’mund të ketë fitues të një lufte bërthamore

Përfaqësuesi i Rusisë në OKB, Vasily Nebenzya ka tentuar të ul tensionet e krijuara për shkak të konfliktit të Ukrainë, duke theksuar se nuk mund të ketë fitues nëse do të ketë luftë bërthamore.

“Po, ne konfirmojmë se nuk mund të ketë fitues në një luftë bërthamore,” tha ai në një seancë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi vendosjen e armëve taktike bërthamore nga Rusia në Bjellorusi.

Nebenzya vuri në dukje se në vitet 1990, Rusia bëri çdo përpjekje për të tërhequr armët bërthamore nga vendet e ish-Bashkimit Sovjetik në tokën e saj.

Ne vazhdimisht u kemi bërë thirrje amerikanëve që të bëjnë të njëjtën gjë – të braktisin mentalitetin e Luftës së Ftohtë dhe t’i kthejnë të gjitha armët bërthamore. Ne kërkuam gjithashtu të eliminojmë infrastrukturën përkatëse në Evropë dhe të ndalojmë praktikën e shkeljeve të gjata të (Traktatit të Mospërhapjes – TASS) nga SHBA dhe lojtarë të tjerë të NATO-s duke mbajtur të ashtuquajturat misione të përbashkëta bërthamore. Ne në mënyrë të përsëritur deklaruam publikisht se një praktikë e tillë nuk është e papajtueshme as në letër dhe as në frymë me Traktatin për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore”, shpjegoi Nebenzya.

Rusia ka marrë sot presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, teksa sulmet në Ukrainë vijojnë ende. Kremlini ka përjashtuar mundësinë e një armëpushimi, pavarësisht apelit të presidentit bjellorus, Alexander Lukashenko, i cili u kërkoi palëve të angazhohen në dialog pa parakushte për t’i dhënë fund konfliktit. Sakaq, mesazhi i Nebenzyas vjen në kuadër të shqetësimit të ngritur nga kombet e Bashkuara për luftë bërthamore. /tch