Morën një Toyota që e blenë për 100 dollarë dhe bën një kopje të veturës tre milionë dollarëshe

Koenigsegg Jesko është një hiperveturë sa e rrallë aq edhe e shpejtë – një bishë e vërtetë me rrota, e paarritshme për shumicën e entuziastëve të veturave për shkak të çmimit astronomik dhe prodhimit të kufizuar.

Por askush nuk po ju ndalon të ndërtoni Jesko-n tuaj, siç bëri një ekip zejtarësh vietnamezë, të cilët tërhoqën vëmendjen duke ndërtuar një kopje mbresëlënëse duke përdorur pjesë nga një limuzinë e vjetër Toyota, transmeton Telegrafi.

Është një projekt i NHET TV, një kanal në YouTube që është kthyer në një vend të preferuar për adhuruesit e hiperveturave kopje. Nëse mendoni se kjo është hera e parë që ata kanë nisur këtë lloj sipërmarrjeje, e keni gabim.

Në vitin 2022, ata bënë një kopje të Bugatti Chiron, më pas LaFerrari në 2023, dhe në 2024 ata përfunduan Pagani Huayra.

Mund të thuhet se ata e kanë përsosur artin e mjeshtërisë së automobilave, duke dëshmuar se praktika e bën vërtet të përsosur.

Udhëtimi filloi me një skelet të thjeshtë metalik, të modeluar sipas fotografive të Jesko-s.

Kjo kornizë u bë baza për një model balte me përmasa reale, i cili më pas u përdor për të krijuar trupin – elementi kryesor që ‘solli në jetë’ kopjen.

Në vend që thjesht të vendoste një shasi kopje në një automjet ekzistues, ekipi vendosi të ndërtonte një shasi plotësisht të personalizuar prej çeliku.

Sikur të mos mjaftonte kjo, ata projektuan edhe një pezullim të pavarur me amortizues të brendshëm, duke testuar qëndrueshmërinë e tij thjesht duke e hedhur shasinë nga një lartësi.

Rezultati? Një kopje që i ka qëndruar besnike përmasave të Jesko-s origjinale, duke e bërë atë shumë më bindëse.

Hapi tjetër ishte gjetja e motorit. Mjeshtrit arritën për një zgjidhje të pazakontë – gjeneratën e nëntë të Toyota Corona, të cilën dyshohet se e blenë për vetëm 100 dollarë.

Edhe pse karroceria ishte në gjendje të keqe, sistemi i fuqisë ishte ende në gjendje pune. Ekipi ishte në gjendje të ripërdorte jo vetëm motorin, por edhe transmisionin dhe komponentët e tjerë kryesorë mekanikë.

Motori 1.8 litra i Toyota-s është i montuar pas kabinës në një shasi të personalizuar. Natyrisht, nuk mund të krahasohet me motorin V8 të fuqishëm 5.0 litërsh twin-turbo V8 1600 kuajsh nga Jesko i vërtetë, por është një zgjidhje ekonomike dhe e besueshme që lejon që kopja të jetë funksionale.

Trupi i kopjes është i lyer me ngjyrë të kuqe, me vija të bardha dhe detaje të zeza. Për t’i qëndruar sa më besnik origjinalit, ekipi punoi me dorë dritat e përparme dhe të pasme, si dhe komponentët e mëdhenj aerodinamikë të frymëzuar nga versioni Jesko Attack. Ata gjithashtu shtuan disqe frenash të rreme të gjelbër.

Ajo që është ndoshta edhe më mbresëlënëse se pjesa e jashtme është fakti se mjeshtrit vietnamezë arritën të kopjojnë elementët e trupit, përfshirë dyert specifike. Kjo është një nga detyrat më të vështira kur ndërtoni një veturë me dorë, veçanërisht për ata që nuk kanë përvojë në industrinë e automobilave.

Faza e fundit përfshin instalimin e paneleve të brendshme, të cilat mbeten besnike ndaj dizajnit origjinal, por me materiale dukshëm më të lira si ekranet plastike dhe false.

Ulëset sportive janë të veshura në ngjyrë të kaltër me qepje diamanti, ndërsa konzola qendrore përmban edhe dy mbajtëse.

Siç raportohet në kanalin televiziv NHET, i gjithë procesi zgjati një vit, gjë që thekson përkushtimin e të gjithë të përfshirëve në projekt.

Ashtu si kopjet e tyre të mëparshme, ky model nuk është ndërtuar për përdorim komercial dhe nuk është i ligjshëm në rrugë, për shkak të mungesës së veçorive bazë të sigurisë.

Megjithatë, është një arritje e jashtëzakonshme që i ndihmon zejtarët të përmirësojnë aftësitë e tyre, ndërsa në të njëjtën kohë gjenerojnë miliona shikime në mediat sociale—ndoshta burimi kryesor i tyre i financimit.

Nëse jeni kurioz dhe dëshironi të shihni të gjithë procesin, NHET TV ka publikuar një video gati një orëshe duke detajuar prodhimin.