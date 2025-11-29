Mos i neglizhoni, këto shenja në fytyrën tuaj tregojnë se keni hipertension

Shumë veta e injorojnë mpirjet e vogla në faqe dhe nuk duhet ta bëjnë këtë.
Shenjat e tensionit të lartë të gjakut shpesh nuk zbulohen derisa të jetë tepër vonë. Ka dy shenja që mund të shfaqen në fytyrën tuaj që tregojnë se keni hipertension.
Hipertensioni, i njohur zakonisht si presioni i lartë i gjakut, prek miliona njerëz, nga fëmijët deri te të moshuarit.
Presioni i lartë i gjakut mund të shkaktohet nga shumë faktorë, por më të zakonshmit janë diabeti, mbipesha dhe konsumi i alkoolit.
Ekzistojnë dy shenja paralajmëruese të fytyrës që mund të tregojnë këtë problem shëndetësor: mpirje e fytyrës dhe faqe të dobëta dhe të varura.
Mpirja e fytyrës është zakonisht një shenjë e një problemi serioz në trup. Shkaku i mpirjes së fytyrës zakonisht lidhet me dëmtimin e nervave ose venave.
Nëse më vonë përhapet në duar dhe trung, duhet të vizitoni një mjek. Prandaj, zakonisht mpirja në fytyrë është shenja e parë dhe më e hershme paralajmëruese për rrezikun e shtypjes së një krize hipertensionale.