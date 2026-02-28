“Mos ia thoni Salvinit se do t’i bjerë tensioni”, Ermal Meta përfshihet në debatin mediatik italian

Përfaqësimi i Ermal Metës në kompeticionin legjendar muzikor në Sanremo ka nxitur deklarata të forta politike.
Meta u ngjit në skenën e madhe për të performuar këngën “Stella Stellina” e cila përmban një mesazh të fortë politik. Por origjina e këngëtarit shqiptar ka sjellë reagimin e zv kryeministër italian Matteo Salvini.
Në një postim në rrjete sociale Salvini, i cili është ashpër kundër emigracionit, i thuri lavde Ermal Metës si një krenari shqiptare, por u tregua i saktë të theksonte se mes miliona emigrantëve të integruar ai nuk e mbështet aspak emigracionin e paligjshëm.
Ermal Meta prej 3 dekadash jeton dhe punon në Itali, ai emigroi me moshën 13 vjeçare sëbashku me nënën dhe motrën.
Kjo deklarate e Salvinit vjen pas konferencës për shtyp të mbajtur në Sanremo ku kantautori shqiptar u pyet mbi tekstin e këngës së tij. Video e shpërndare gjerësisht në rrjete sociale mesa duket ka shkuar edhe në zyrën e zv. Kryeministrit.
Në të dëgjohen gazetarët te pyesin Ermal Metën mbi vlerësimet e tekstit të këngës “Stella Stellina” si më e mira e këtij edicioni të Sanremo. Teksti u vlerësua nga Akademia e Linguistiken La Crusca, të cilët theksuan faktin që vjen nga pena e një emigrant.
Një gazetar bëri batutën: Mos ia thoni Salvinit, dhe ai mori përgjigjen e Ermal Metës: Mos ia thoni se do t’i bjerë tensioni.
Për “Stella Stellina”, Ermal Meta eshte shpallur fitues edhe nga Adriano Celentano i cili tha se eshte e pamundur qe Ermal mos te fitoje.
Kjo kënge emocionuese i dedikohet fëmijëve palestinezë në Rripin e Gazës. Sipas raportimeve te organizatave ndërkombëtare, mbi 20 mijë fëmijë kanë humbur jetën gjatë konfliktin në Lindjen e Mesme.
Meta u shfaq në performance me një veshje, jaka e se cilës kishte të shkruar emrin “Amal” që do të thotë shpresë dhe simbolizon të gjitha vajzat e Gazës.